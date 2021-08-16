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Интер интересуется форвардом Аталанты

Италия
(1 голосов)

Сапата может сменить клуб

Интер интересуется форвардом Аталанты

Новина українською

По информации Sky Sport Italia, чемпион Италии готов выложить за Дувана Запату 30 миллионов евро. В тоже время "Аталанта" не планирует расстаться с нападающим и планирует сделать все, чтобы он остался в Бергамо.

Сапата присоединился к "Аталанте" в июле 2018 года. Сперва он выступал за команду на правах аренды, но затем клуб из Бергамо выкупил его контракт.

В составе бергамасков Дуван в общей сложности провел 130 матчей, в которых отправил 66 мячей в ворота соперника.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан) Дуван Сапата
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