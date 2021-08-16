Интер интересуется форвардом Аталанты

По информации Sky Sport Italia, чемпион Италии готов выложить за Дувана Запату 30 миллионов евро. В тоже время "Аталанта" не планирует расстаться с нападающим и планирует сделать все, чтобы он остался в Бергамо.

Сапата присоединился к "Аталанте" в июле 2018 года. Сперва он выступал за команду на правах аренды, но затем клуб из Бергамо выкупил его контракт.

В составе бергамасков Дуван в общей сложности провел 130 матчей, в которых отправил 66 мячей в ворота соперника.