Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер интересуется форвардом Аталанты
Сапата может сменить клуб
По информации Sky Sport Italia, чемпион Италии готов выложить за Дувана Запату 30 миллионов евро. В тоже время "Аталанта" не планирует расстаться с нападающим и планирует сделать все, чтобы он остался в Бергамо.
Сапата присоединился к "Аталанте" в июле 2018 года. Сперва он выступал за команду на правах аренды, но затем клуб из Бергамо выкупил его контракт.
В составе бергамасков Дуван в общей сложности провел 130 матчей, в которых отправил 66 мячей в ворота соперника.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- При одном условии. В Пари Сен-Жермен готовы платить хавбеку МЮ больше 30 миллионов евро в год
- Монако - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Пихаленок: Если за каждый мат давать красную, то будет удаляться по 4-5 человек
- Роналду может покинуть Ювентус
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...