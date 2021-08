Официально: Ювентус подписал ещё одного нападающего

Официальный твиттер "Ювентуса" представил нового нападающего – Кайо Жорже из бразильского "Сантоса". Контракт подписан до 2026 года.

Сообщается, что бразилец будет получать 1.5 миллиона евро в год + бонусы. Сумма сделки, согласно порталу Transfermarkt, также составила 1.5 миллиона евро, но ранее Николо Скира сообщал, что "Юве" заплатит "Сантосу" 2.5 миллиона + бонусы + 5% со следующего трансфера нападающего.

Confirmed! #KaioJorge will land today in Turin. He will complete his move to #Juventus. Contract until 2026 (€1,5M/year + add-ons). #transfers https://t.co/yfEGVjMviz