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Официально: Ювентус подписал ещё одного нападающего
Старая синьора предельно насытила позицию форварда
Фото: twitter.com/juventusfcen / Автор: неизвестен
Официальный твиттер "Ювентуса" представил нового нападающего – Кайо Жорже из бразильского "Сантоса". Контракт подписан до 2026 года.
OFFICIAL ✍️— JuventusFC (@juventusfcen) August 17, 2021
Bem-vindo in Bianconero, @kaiojorgeramos! ????⚪⚫#WelcomeKaio
Сообщается, что бразилец будет получать 1.5 миллиона евро в год + бонусы. Сумма сделки, согласно порталу Transfermarkt, также составила 1.5 миллиона евро, но ранее Николо Скира сообщал, что "Юве" заплатит "Сантосу" 2.5 миллиона + бонусы + 5% со следующего трансфера нападающего.
Confirmed! #KaioJorge will land today in Turin. He will complete his move to #Juventus. Contract until 2026 (€1,5M/year + add-ons). #transfers https://t.co/yfEGVjMviz— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2021
На данный момент центрального нападающего в клубе может сыграть Кулусевски, Криштиану, Мората и Кайо.
Кайо в прошлом сезоне провел 28 игр, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.
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