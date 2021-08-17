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Официально: Ювентус подписал ещё одного нападающего

Италия
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Старая синьора предельно насытила позицию форварда

Официально: Ювентус подписал ещё одного нападающего

Фото: twitter.com/juventusfcen / Автор: неизвестен

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Официальный твиттер "Ювентуса" представил нового нападающего – Кайо Жорже из бразильского "Сантоса". Контракт подписан до 2026 года.

Сообщается, что бразилец будет получать 1.5 миллиона евро в год + бонусы. Сумма сделки, согласно порталу Transfermarkt, также составила 1.5 миллиона евро, но ранее Николо Скира сообщал, что "Юве" заплатит "Сантосу" 2.5 миллиона + бонусы + 5% со следующего трансфера нападающего.

На данный момент центрального нападающего в клубе может сыграть Кулусевски, Криштиану, Мората и Кайо.

Кайо в прошлом сезоне провел 28 игр, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Сантос (Бразилия) Кайо Жорже
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