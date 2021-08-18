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Физическая агрессия от Гасперини. Алехандро Гомес в деталях рассказал, почему покинул Аталанту

Италия
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Физическая агрессия от Гасперини. Алехандро Гомес в деталях рассказал, почему покинул Аталанту

Getty Images / Global Images Ukraine

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Аргентинский атакующий полузащитник "Севильи" Алехандро Гомес рассказал о причинах своего ухода из "Аталанты" и конфликте с 63-летним наставником "Королевы провинциалов" Джан Пьеро Гасперини. Цитирует Гомеса портал Goal.

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"Да, я ослушался его тактики в матче Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлланном". До конца первого тайма оставалось около 10 минут, и он попросил меня сыграть справа, но я очень хорошо проявлял себя слева. Поэтому я сказал ему "нет". Совершив это во время матча, с кучей камер… Нормально, что он разозлился. Я уже понимал, что в перерыве он заменит меня".

"Но в перерыве в раздевалке он перешел все допустимые границы и попытался физически напасть на меня. Когда есть физическая агрессия, это уже недопустимо. Поэтому я попросил о встрече с президентом клуба Антонио Перкасси и сказал ему, что у меня нет проблем с продолжением карьеры в клубе, признав, что я был неправ: как капитан я повел себя плохо и показал пример непослушания. Но я заявил, что мне нужны извинения от тренера. На следующий день было собрание всей команды. Я извинился перед тренером и товарищами по команде за случившееся. Но никаких извинений от тренера я не получил".

"Через несколько дней я сообщил президенту, что не хочу работать в "Аталанте" с Гасперини. Перкасси сказал мне, что не собирается отпускать меня. Началось перетягивание каната, и в итоге я тренировался только с резервом. Это было некрасиво с их стороны, потому что через семь лет они оставили меня у обочины после всего того, что я дал клубу. У президента просто не хватило смелости попросить тренера извиниться передо мной. Это положило конец всему. Люди не знают, что произошло, поэтому я сейчас рассказываю все это. Люди узнают правду сейчас, и они этого заслуживают, и я этого заслуживаю. Думаю, они хотели свалить всю вину на меня. Возможно, фанаты злятся и считают, что я поехал в "Севилью" за деньгами. Однако это неправда".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Папу Гомес Антонио Перкасси
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Источник:
Goal.com

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