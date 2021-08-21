Ясно и ничего не ясно. Анонс сезона в Серии А

Сезон 2020/21 в Серии А был наиболее урожайным на голы с 1952-го года - 3.06 за матч. Впервые за 28 лет все команды забили в среднем один мяч за матч и более. Возможно ли повторение? Учитывая потерю второго бомбардира лиги - Ромелу Лукаку - и хандру первого - Криштиану Роналду - будет сложно. Тем более, что команды не усилились. Трансферное сальдо вышло отрицательным, но всего на 26 миллионов евро. Впрочем, лига уже не раз удивляла нас. А её непредсказуемость причудливо сочетается с уверенностью в победе "Ювентуса".

12 из 20-ти команд в межсезонье сменили тренеров. От этого стабильности и качества не прибавится.

"Интер" и "Ювентус"

Огромные финансовые проблемы владельцев "Интера" привели к продажам Ашрафа Хакими и лучшего игрока лиги сезона-2020/21 Лукаку, уходу творца чемпионской команды Антонио Конте. И, что еще опаснее - к ощущению паники, депрессии, "все пропало". Президент клуба Стивен Чжан, новый главный тренер Симоне Индзаги ставят целью не защищать Скудетто, а всего лишь попасть в Топ-4. Неясно, что будет дальше, по ходу сезона от Сунинг могут прийти любые новости. В такой атмосфере тяжело работать.

Тем не менее, клуб пытается. Индзаги идеален для него, ведь привык в "Лацио" к пустому кошельку и неспокойной атмосфере. В контрольных матчах уже даже была заметна более комбинационная красивая игра, чем у Конте. Железная тройка центральных защитников Шкриньяр-Де Фрай-Бастони осталась, Дензел Думфриз способен заменить Хакими, Хакан Чалханоглу - Кристиана Эриксена. В целом полузащитники (забили шесть из семи голов в последних контрольных матчах), а также Лаутаро Мартинес способны компенсировать голы Лукаку.

Леонардо Бонуччи считает, что на пути к титулу чемпиона обязательно придется побеждать "Интер". Он действительно способен побороться, если в клубе будет тихо.

Тем не менее, довольно явный фаворит сезона - команда Бонуччи. Даже при том, что барахлящая оборона и ужасный центр поля никуда не делись. Даже при том, что и его лето начиналось с паники. Спортивный директор Фабио Паратичи ушел, даже президент Андреа Аньелли был близок к уходу. Близок к уходу и Криштиану Роналду. Он хочет, клуб и особенно тренер хотят, только пока что желающих нет. Нездоровая атмосфера. Впрочем, вернувшийся после двух лет отпуска Массимилиано Аллегри делает все для ее оздоровления.

Чувствуется, что в команде вновь есть босс, лидер. Аллегри заставил клуб продлить контракт капитана Джорджо Кьеллини, давит насчет переговоров с Пауло Дибалой. Проваливший предыдущий сезон аргентинец вновь стает важнейшим игроком команды и отлично играет на сборах. Федерико Кьеза должен выдать еще один отличный сезон, Деян Кулушевски, Матейс Де Лихт, Альваро Мората должны добавить. А центр поля несомненно усилит Мануэль Локателли. Возможен и приход Миралема Пьянича.

Нынешний "Ювентус" молод, голоден и очень зол. Кристиан Виери считает, что начнет новую династию как минимум на три-четыре года, и с ним трудно спорить.

"Милан"





Шансы "Милана" трудно оценить. Второй круг сезона 2020/21 оставил неприятный осадок, Стефано Пиоли все ещё не считают Топ-тренером. Болельщики разочарованы Меркато. Лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма ушел, как и "десятка", автор 18-ти ассистов за два сезона Чалханоглу. Первого хотя бы заменил чемпион Франции и вратарь ее сборной Майк Маньян, второго пока что никто. Также в уме Кубок Африки, на который зимой уедут лидеры центра поля Кесси и Беннасер. И Лига Чемпионов впервые за семь лет.

И все же некоторые причины для оптимизма есть. Для борьбы на два тяжелых фронта усилена скамья запасных. В частности, Златана Ибрагимовича, пропустившего половину матчей в предыдущем сезоне, прикроет Оливье Жиру, взятый практически бесплатно. Один из лучших трансферов лета в лиге. Опыта также добавит чемпион Европы Алессандро Флоренци. Оборона как раз укомплектована очень хорошо. И ещё ожидаются трансферы в центре поля и атаке. Место в Топ-4 реально удержать.

"Аталанта" и "Наполи"

Способна ли удержать его "Аталанта"? В мае она была близка к двум супердостижениям. Победе в Кубке и второму месту в лиге впервые в истории клуба. Но проиграла оба решающих матча, что, возможно, и задало темп бурному лету. "Богиня", единственное слабое звено которой - центр обороны,

продала своего лучшего центрдефа Ромеро за 50 миллионов евро. Способны ли его заменить молодой Ловато из "Вероны" и часто травмированный Демираль из "Ювентуса"? Заменят ли выбывшего на несколько месяцев Ханса Хатебура?

Сейчас также бушует словесная война с Алехандро Гомесом, совершенно ненужная перед стартом сезона. Воюющий с ним Джан Пьеро Гасперини ещё и не получил желаемого игрока в центр поля. Идёт и некая война болельщиков с клубом по вопросу абонементов и Меркато. А лидер атаки Дуван Сапата хочет уйти в "Интер". Хотят уйти и Йосип Иличич с Марио Пашаличем. Заголовок Corriere Di Bergamo с начала лета "Престиж даёт стабильность. Никто не хочет уходить" сейчас выглядит смешным.

Конечно, это всё ещё "Аталанта". Лучшая атака лиги. Команда, всегда добавляющая в самый нужный момент - в концовке сезона. Сейчас у нее ещё и появился Топ-вратарь - Хуан Муссо. Но не выдохлась ли команда? Не выдохся ли Гасперини, дольше всех в Серии А работающий в одном клубе? Не ожидает ли вновь традиционное неудачное начало сезона?

"Наполи", возможно, также выдохся. Непопадание в Лигу Чемпионов из-за одного очка выпустило из него воздух. Капитан Лоренцо Инсинье после лучшего сезона в карьере и в клубе, и в сборной хочет уйти. Один из лидеров обороны Костас Манолас хочет вернуться в Грецию. Приличных же трансферов на вход нет. Вместо грека подписан Жуан Жезус - верный признак низких амбиций клуба. Похоже, у Аурелио Де Лаурентиса нет ни денег, ни желания на этот сезон.

В принципе, состав серьёзный, и новый главный тренер Лучано Спаллетти точно поставит высокие цели. Если Виктор Осимхен на этот раз избежит травм - может забить много. Но ощущения неприятные. Тем более, что "Ювентус", "Рома" и "Лацио" усилились.

"Рома" и "Лацио"

Предыдущий сезон был бенефисом и ренессансом Милана. Нынешний способен стать римским. После провала "Рома" и "Лацио" полны амбиций. Первые подписали самого Жозе Моуриньо, и капитан команды Лоренцо Пеллегрини уже заявляет, что Моур прививает им менталитет победителя. Также подписаны игроки на 80 миллионов евро и ожидаются ещё. В частности, проблемную позицию вратаря занял надёжный чемпион Европы-2016 Руй Патрисиу. Контрольные матчи проведены отлично, и Моуриньо очень доволен межсезоньем.

У "Лацио" в эру Клаудио Лотито таких денег не было и не будет. Ему даже пришлось позавчера внести в казну клуба 10 миллионов евро для того, чтобы разблокировать счета и просто зарегистрировать трансферы. Тем не менее, трансферы есть. Фелипе Андерсон вернулся из Англии, как он говорит, домой. Эльсеид Хюсай может наконец-то прикрыть левый фланг обороны. Новый главный тренер Маурицио Сарри также заполучил из "Ромы" одного из своих любимцев Педро и ждёт подписания опорника для "сарризма". Сам приход Маурицио - громкая заявка.

Конечно, сомнений немало. Карьера Моуриньо и его способности под большим вопросом, Сарри нужны игроки под его стиль. Тем более, что до него "Лацио" играл в практически противоположный. Обоим приходится перестраивать тактическую схему с трех центральных защитников на два. У "орлов" в предыдущем сезоне был старейший состав в лиге, и трудно сказать, сколько ещё мотивации осталось у Рейны, Ачерби, Иммобиле, Раду, Педро. Луис Альберто и вовсе хотел уходить. А у "волков" новые неопытные форварды и мало опорников. Но интересно точно будет.

Римское дерби Моуриньо-Сарри будет очень жарким.

Другие

Кто способен подвинуть хотя бы одного из грандов? "Сассуоло", дважды подряд бравший восьмое место и чуть не опередивший "Рому"? Он потерял своего строителя Роберто Де Дзерби, архитектора центра поля Мануэля Локателли, защитника Марлона. Возможно, потеряет и Доменико Берарди. Алессио Диониси, тренер с нулевым опытом в Серии А, может провалиться. У Роберто Д'Аверсы опыт есть. В предыдущем сезоне - опыт вылета из Серии А. Он также заменил творца своей команды - Клаудио Раньери, а главный потенциальный трансфер "Сампдории" - Владислава Супряги - не вдохновляет.

Возможно, многострадальная "Фиорентина" вернётся. Хотя уход Дженнаро Гаттузо после 23-ёх дней работы - плохой признак. Она также потеряла двух лидеров по духу - Франка Рибери и бывшего капитана Херманна Пеццеллу. Если Душана Влаховича в итоге продадут - и вовсе невесело станет. Винченцо Итальяно получил немало комплиментов за работу со "Специей", но здесь другой уровень, другие ожидания. "Торино" также потерял лидера - вратаря Сиригу. Его сменщик Этрит Бериша опытен, но сдаёт. "Быки" будут выезжать на характере нового наставника Ивана Юрича. Хватит ли его?

Вернётся ли "Кальяри" после ужасного сезона? Он оставил спасшего его наставника Леонардо Семпличи, и вряд ли уровня этого специалиста хватит. Раджу Наингголана в итоге не подписали, Кевин Строотман и Дальберт - сомнительные усиления. Бывшая команда Юрича - "Верона" - также сменила харизматичного вратаря - Марко Сильвестри на вылетевшего с "Беневенто" Лоренцо Монтипо. А главное - Юрича заменил Эусебио Ди Франческо. После оглушительных провалов с "Сампдорией" и "Кальяри" ЭДФ больше нельзя ошибаться.

"Верона" может покатиться. Уж слишком она зависела от Юрича. "Удинезе" слишком зависел от Муссо и Родриго Де Поля, а "Специя" - от Итальяно. Последнюю тренирует Тьяго Мотта - тренер с идеями о тактической схеме 2-7-2 и десятью неудачными матчами опыта в Серии А. В "Болонье" Синиши Михайловича стагнация, всегда опасная. Она уже вылетела из Кубка от команды из Серии Б. В "Дженоа" как всегда текучка кадров, то есть нестабильность. "Эмполи" слишком зависел от Диониси. В целом в последние годы новички не соответствуют уровню лиги, и два из них вылетают постоянно.

Украинский след

Руслан Малиновский - лучший ассистент Серии А предыдущего сезона. Этот статус нужно подтверждать, подтверждать, что прорыв был не временным. На фоне вышеописанных проблем команды его важность возрастает. Особенно - если не придет новый игрок центра поля и/или уйдёт Сапата. Тогда от него потребуют много забивать. Очень важно начать сезон удачно. Ведь год назад начало не сложилось, сейчас не сложился Евро. То есть некий негативный шлейф тянется. Ситуацию осложняет операция на грыже, после которой ещё нужно набрать форму.

Руслан может стать настоящим лидером команды. Но может и погрязнуть в посредственности.

Виктору Коваленко же после шести потерянных месяцев в Бергамо нужно просто играть. Ясно, что быстро форму он не наберёт, и лекарство только одно - игровые минуты. Вне зависимости от состояния команды. Поэтому переход в "Специю" - правильное решение. На данный момент ситуация в команде ещё и в его пользу, поскольку по разным причинам ей жутко не хватает игроков в центре поля. Место лидеров опорной зоны вакантно. Вот только от кого-то из игроков центра поля точно потребуется немало забивать и ассистировать, поскольку игроки атаки такого не обещают.