Серия А. Милан побеждает Сампдорию в вязкой битве

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Милан" 0:1

Гол: Диас 9

": Аудеро, Берешински, Колли, Йошида, Ауджелло (Мурру 71), Торсби, Экдаль (А. Силва 86), Кандрева, Дамсгор, Габбьядини (Верре 71), Квальярелла

": Маньян, Калабрия (А. Романьоли 88), Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Тонали, Салемакерс (Флоренци 81), Диас (Беннасер 69), Леау (Ребич 69), Жиру

: Габбьядини 33 Мурру 89, Берешински 90+3 - Кьер 86

В Удинезе и Турине в этом туре уже видели, насколько тяжело было грандам без ведущих опорников и игроков атаки. У "Милана" в матче в Генуе была та же проблема. Оба ведущих опорника - Кесси и Беннасер - выбили, Златан Ибрагимович давно травмирован. Также не куплена замена "десятке" Чалханоглу. А замена Джанлуиджи Доннаруммы должна была пройти первое боевое крещение. Неспроста Стефано Пиоли назвал начало сезона сложным и опасным. Вместе с тем, рассчитывал на спокойную работу команды в межсезонье. И она принесла результат.

Первый тайм проходил в сумасшедшем темпе. Причем в первой его половине "Сампдория" выглядела интереснее, доминировала, владела мячом 55 процентов времени, перестреляла по ударам. Тем не менее, контратаки "Милана" принесли больше. Длинный заброс вратаря Маньяна Леау продолжил мощным ударом. Затем Калабрия отобрал на фланге у Ауджелло, прострелил, и нынешняя, запасная "десятка" Диас замыкал. Удар Леау Аудеро классно отбил. А вот слабый мяч Диаса упустил. Ответ же Кандревы прошёл мимо, а штрафной Габбьядини попал в перекладину.

Во второй половине тайма темп почти сохранился. "Милан" начал играть активнее. Удар Эрнандеса издали Аудеро отбил на Крунича. Но тот не попал. Да и здесь был ответ в виде двойного сейва Маньяна. А второй тайм уже был совсем иным. Лишь с взрывными отрезками, без точности, без угрозы воротам. Кроме ошибки в обороне "Милана", когда Маньян остановил Габбьядини, кроме чуть неточного удара Калабрии издали. В целом чем ближе к концу матча, тем больше давили хозяева. В концовке гости уже просто отбивались, блокируя удары. Вполне успешно.

Перед матчем Пиоли также говорил о постоянном прогрессе и взрослении команды. Именно взрослость, собранность, а также боевитость "Милан" и продемонстрировал сегодня. Он не создал много в атаке, вряд ли победил в центре поля. Зато его вратарь и оборона, в отличие от вратаря и обороны соперника, играли чётко.