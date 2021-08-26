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Моуриньо хочет видеть в Роме полузащитника Боруссии Д

Италия
(1 голосов)

Специалист нуждается в услугах 32-летнего бельгийца

Моуриньо хочет видеть в Роме полузащитника Боруссии Д

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель попал в сферу интересов "Ромы". На трансфере 32-летнего бельгийца настаивает главным тренер римлян Жозе Моуринью, пишет Il Messagero.

На игрока также претендует туринский "Ювентус".

В прошедшем сезоне Витсель принял участие в 21 матче за "шмелей" во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аксель Витсель
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