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Вратарь Лацио отдал 6 ассистов с 2007 года. Это в два раза больше чем у кого либо на позиции
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Лацио" разгромил "Специю" в матче 2-го тура чемпионата Италии (6:1). Голевой передачей в этой игре отметился вратарь римлян Хосе Пепе Рейна, ассистировавший на 47-й минуте Фелипе Андерсону.
Это шестой голевой пас 38-летнего испанца с сезона-2007/08, что как минимум в два раза больше, чем у любого другого голкипера в топ-5 лиг Европы за данный период.
Хет-трик в игре со "Специей" сделал нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, хавбек Луис Альберто набрал 4 очка по системе "гол+пас"(1+3).
Пепе Рейна проводит фантастическую карьеру. Он выступал за такие клубы как "Барселона", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи", "Баварию", "Милан" и "Астон Виллу".
6 - Pepe #Reina is the goalkeeper that have provided the most assists (6) in the top-5 European Leagues since 2007/08, twice than any other in the period. Playmaker.#SerieA #LazioSpezia pic.twitter.com/ZieXz5QtBN— OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) August 28, 2021
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