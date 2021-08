Вратарь Лацио отдал 6 ассистов с 2007 года. Это в два раза больше чем у кого либо на позиции

"Лацио" разгромил "Специю" в матче 2-го тура чемпионата Италии (6:1). Голевой передачей в этой игре отметился вратарь римлян Хосе Пепе Рейна, ассистировавший на 47-й минуте Фелипе Андерсону.

Это шестой голевой пас 38-летнего испанца с сезона-2007/08, что как минимум в два раза больше, чем у любого другого голкипера в топ-5 лиг Европы за данный период.

Хет-трик в игре со "Специей" сделал нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, хавбек Луис Альберто набрал 4 очка по системе "гол+пас"(1+3).

Пепе Рейна проводит фантастическую карьеру. Он выступал за такие клубы как "Барселона", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи", "Баварию", "Милан" и "Астон Виллу".

6 - Pepe #Reina is the goalkeeper that have provided the most assists (6) in the top-5 European Leagues since 2007/08, twice than any other in the period. Playmaker.#SerieA #LazioSpezia pic.twitter.com/ZieXz5QtBN