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Вратарь Лацио отдал 6 ассистов с 2007 года. Это в два раза больше чем у кого либо на позиции

Италия
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Плеймейкер

Вратарь Лацио отдал 6 ассистов с 2007 года. Это в два раза больше чем у кого либо на позиции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Лацио" разгромил "Специю" в матче 2-го тура чемпионата Италии (6:1). Голевой передачей в этой игре отметился вратарь римлян Хосе Пепе Рейна, ассистировавший на 47-й минуте Фелипе Андерсону.

Это шестой голевой пас 38-летнего испанца с сезона-2007/08, что как минимум в два раза больше, чем у любого другого голкипера в топ-5 лиг Европы за данный период.

Хет-трик в игре со "Специей" сделал нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, хавбек Луис Альберто набрал 4 очка по системе "гол+пас"(1+3).

Пепе Рейна проводит фантастическую карьеру. Он выступал за такие клубы как "Барселона", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи", "Баварию", "Милан" и "Астон Виллу".

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В статье: Пепе Рейна Лацио (Рим) Специя
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