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Не тратьте время, доказывая свою ценность. Златан Ибрагимович опубликовал фото гепарда, не ставшего гоняться с собаками
Лучшая шутка – это шутка сказанная с серьезным лицом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал новый философский пост в инстаграме. Он выложил фото гепарда, который не стал гоняться с собаками, уже давно ставшее мемом.
"Собака и гепард. На фото показана гонка между собаками и гепардом. Все удивились, что гепард не сдвинулся с места, поэтому спросили координатора гонки, что случилось. Он ответил, взглянув на картинку: "Порой оскорбительно доказывать, что ты лучший".
Не нужно опускаться до уровня других, чтобы они поняли, что мы самые сильные. Тщательно подумайте и сэкономьте силы на то, чего вы заслуживаете. Гепард использует свою скорость только для охоты, а не для того, чтобы показать собакам, что он самый быстрый и сильный.
Не тратьте время, доказывая свою ценность", – написал Ибрагимович.
Напомним, что Златан забил в матче против "Лацио" второй гол. Ранее он три месяца восстанавливался, после операции на колене. В прошлом сезоне швед провел 27 матчей за "Милан", забил 17 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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