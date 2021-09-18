Аллегри - перед матчем с Миланом: Сейчас гонка важнее для них, чем для нас

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий перед матчем 4-го тура Серии А против "Милана":

"У меня есть некоторые сомнения по поводу состава, потому что до паузы у нас много матчей. Я разрешу их завтра. Важно, чтобы все игроки чувствовали себя вовлеченными и были готовы помочь команде, когда это требуется.

Один из футболистов, чье участие в матче под вопросом, – Федерико Кьеза. Он отдает максимум, но может стать еще лучше. Кьеза прогрессирует в том, как видит поле, а также становится лучше в вопросах матч-менеджмента. Агрессия, с которой Федерико перемещается по полю, – одно из главных его качеств.

Игроки собрались незадолго до начала сезона, и мы до сих пор привыкаем друг к другу. Результаты не соответствовали уровню нашей игры, мы могли набрать куда больше очков. Мы хорошо работаем, завтра мы проведем хороший матч.

"Милан" вернулся в Лигу чемпионов, в среду они проявили большой характер. Завтра нас ждет прекрасный матч, который очень важен. Так всегда, когда встречаются "Юве" и "Милан".

Сейчас гонка важнее для них, чем для нас. Первые итоги можно будет подводить во время ноябрьской паузы на матчи сборных. Думаю, к этому моменту мы окажемся в ином положении", – сказал Аллегри.