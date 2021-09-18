Серия А. 6:1: Интер издевается над Болоньей

Милан. "Джузеппе Меацца"

: Лаутаро Мартинес 6, Шкриньяр 30, Барелла 34, Весино 54, Джеко 63, 68 - Теате 86

": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай (Раноккия 67), Бастони (Коларов 74), Думфрис, Барелла, Брозович (Гальярдини 74), Весино, Димарко, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 67), Корреа (Джеко 29)

": Скорупски, Де Сильвестри (Теате 74), Медель, Бонифаци, Хики (Дайкс 55), Домингес (Ван Хоойдонк 69), Сванберг (Виньято 55), Сков-Ольсен, Сориано, Сансоне (Барроу 55), Арнаутович

: Де Сильвестри 23, Хики 36, Дайкс 83

Сентябрьский календарь всегда очень плотный. Матч каждые три-четыре дня. Травмы и усталость накапливаются. Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги даже отменил пресс-конференцию перед отчетным матчем, поскольку их и так слишком много. "Болонья" же в Еврокубках не играет, поэтому после победы над "Вероной" отдохнула. Она начала сезон семью очками в трех матчах, в частности, 0:0 в Бергамо, и Синиша Михайлович обещал, что его подопечные будут яростно бороться и в Милане. Впрочем, все это не помешало миланцам оформить разгром.

В первые 29 минут игра была даже равной. В первом тайме гости гораздо больше владели мячом, а ударов по воротам обе команды нанесли мало. На контратаку дебютанта стартового состава Думфриза, прострелившего на Лаутаро, Сориано ответил очень опасным ударом. Ханданович спас, а Сансоне добил неточно. В другом эпизоде Самир спас от рикошета от своего защитника. Но с голом Шкриньяра головой с навеса углового Димарко все закончилось. Далее Думфриз вновь поиздевался над левым защитником Хики, прострел голландца Де Сильвестри выбил на Бареллу.

Второй там гости начали энергично, но хозяева все равно были опаснее. Лаутаро замкнул прострел Думфриза (бедный Хики) в перекладину, в другом эпизоде добил неточно после сейва вратаря. Димарко в контратаке прострелил на Весино, хотя до него могли замкнуть ещё двое. Брозович в обычной атаке прострелил на Джеко под удар с носка. Эдин также забивал с очень острого угла.

Два из трех предыдущих визитов "Болоньи" к "Интеру" заканчивались поражением хозяев. Но здесь все вышло совершенно иначе. Хозяева были очень злы после ничьей в лиге и очень обидного поражения от "Реала" в Лиге Чемпионов, в чем сами признавались. Эту злость они выплеснули сегодня.