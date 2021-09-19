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Де Росси может возглавить клуб Серии А

Италия
(1 голосов)

Начало тренерской карьеры?

Де Росси может возглавить клуб Серии А

Новина українською

Легенда "Ромы" Даниэле Де Росси может вскоре получить возможность впервые попробовать себя в роли главного тренера. TuttoMercatoWeb сообщает, что итальянец может стать наставником "Болоньи".

Клуб уже общался с Де Росси и хочет видеть его, как замену Синише Михайловичу, который находится на тренерском мостике команды с января 2019-му году.

Отметим, что вчерашнее разгромное поражение от "Интера" со счетом 1:6 не влияло на решение руководства. Переговоры велись до него.

Даниэле Де Росси пока не работал главным наставником. В его активе только должность помощника тренера сборной Италии.

Напомним, что после четырех сыгранных матчей текущего сезона Серии А "Болонья" занимает восьмое место с семью очками в активе. Также клуб уже провел поединок в 1/32 финала Кубка Италии, в котором уступил "Тернане" из Серии C (4:5).

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В статье: Болонья Серия А Синиша Михайлович Даниеле де Росси
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Источник:
TuttoMercatoWeb

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