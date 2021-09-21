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Кьеллини не сыграет в матче против Специи
У защитника травма
juventus.com
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, каким будет состав команды на матч 5-го тура Серии А против "Специи".
"В составе на матч против "Специи" будут кое-какие изменения. Некоторые игроки сыграли слишком много игр за последнее время. Кьеллини пропустит встречу, так как у него поднялась температура", — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.
Поединок 5-го тура чемпионата Италии "Специя" — "Ювентус" состоится в среду, 22 сентября.
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