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Кьеллини не сыграет в матче против Специи

Италия
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У защитника травма

Кьеллини не сыграет в матче против Специи

juventus.com

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, каким будет состав команды на матч 5-го тура Серии А против "Специи".

"В составе на матч против "Специи" будут кое-какие изменения. Некоторые игроки сыграли слишком много игр за последнее время. Кьеллини пропустит встречу, так как у него поднялась температура", — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

Поединок 5-го тура чемпионата Италии "Специя" — "Ювентус" состоится в среду, 22 сентября.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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