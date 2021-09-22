Серия А. Ювентус устраивает камбек и вырывает первую победу в сезоне

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Ювентус" 2:3

Голы: Гьяси 33, Антист 49 - Кен 28, Кьеза 66, Де Лихт 72

"Специя": Зут, Амиан, Христов, Николау, С. Бастони, Феррер, Бурабия (Сала 77), Маджоре (Сальседо 85), Антист (Манай 77), Гьяси, Верде (Нзола 77)

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Де Шильо (Сандро 46), Кьеза (Кулушевски 83), Бентанкур (Локателли 46), МакКенни, Рабио (Бернардески 67), Кен (Мората 59), Дибала

Предупреждения: Николау 85, Нзола 90+4 - Мората 90+1

Четыре очка "Специи" против двух - "Ювентуса" в первых четырёх турах. Худшее начало сезона последнего за 60 лет. 18 матчей подряд с пропущенными мячами, семь очков, потерянных с выигрышных позиций. "Юве" также был позади "Специи" по владению мячом и ударам по воротам. И точно позади - по спокойствию. После матча против "Милана" Массимилиано Аллегри сорвался, применял нецензурную лексику, обвинял всех и вся, прежде всего - молодых игроков. Говорил о тяжести футболки клуба, о том, что это уже не команда времен его первой каденции. Требовал бороться и выгрызать.

Первые таймы с начала сезона "Юве" как раз проводит хорошо. Здесь к 28-ой минуте вел по ударам по воротам со счетом 7:0, полностью доминировал по владению мячом. Кьеза опасно прорывался справа, Де Лихт пробил с восьми метров после углового (слишком сильно). Заброс, скидка головой Рабио и точный удар низом с угла штрафной Мойзе Кена в его дебюте в стартовом составе стали логичным исходом. Но и здесь, уже в четвертом матче в сезоне, туринцы потеряли преимущество. Тут же Верде мощно пробил издали (Щесны), а Гьяси из левой части штрафной отлично забросил в дальний угол.

Тайм закончился четырьмя ударами Дибалы издали. Два штрафных были слабыми, один удар с игры - ужасным. Еще один Зут вытащил из-под перекладины. Все это должно было воодушевить гостей перед вторым таймом. Однако его лучше начали хозяева. Длинно забросив на Антиста. Француз хладнокровно убрал Бонуччи и пробил в ближний угол. Кен ответил ударом головой под перекладину (вновь Зут). Хотя следующий супермомент также был у Антиста. Если бы он попал по мячу как следует, Локателли не успел бы выбить с линии ворот. И тут же Кьеза в бардаке в штрафной сумел прорваться и забить.

После этого "Ювентус" наконец-то устроил штурм. И очень быстро забил. Защитники вновь не сумели выбить, на этот раз после углового, Христов лишь коснулся мяча. Что позволило Де Лихту пробить с полулета с отскоком от газона. Этот гол стал последним в матче. "Специя" вышла из шока лишь после 80-ой минуты. Тогда Щесны отбил ногой удар Маджоре. Во время бардака в его штрафной защитникам удалось выбивать мячи.

Первая победа туринского гранда в сезоне в лиге получилась крайне сложной. Во многом помог соперник наивными действиями в обороне и в атаке. "Ювентус" вновь много пропустил, вновь терял преимущество. Хотя бы впервые в сезоне забил после того, как пропустил, и сразу два. Впервые в сезоне забил во втором тайме (даже громя "Мальме" в Лиге Чемпионов, после перерыва не забивал), и сразу два. Причем все голы как раз забила молодежь, которую Аллегри больше всех критиковал. Кен, Кьеза, Де Лихт. Уже начало.

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Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Эллас Верона" 2:2

Голы: Гондо 45+2, М. Кулибали 76 - Калинич 7, 29