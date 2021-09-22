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Синьора с характером. Специя - Ювентус 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Специя - Ювентус, чемпионат Италии, 22 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча 5-го тура итальянской Серии А, в котором Специя принимала Ювентус. Мойзе Кин забил дебютный гол после возвращения в Турин, однако соперник не только отыгрался, но и вышел вперед. Впрочем, удержать преимущество Специи не удалось - Кьеза сравнял, а Де Лигт забил победный для бьянконери гол. Это первая победа Ювентуса в текущем чемпионате.
Итальянская Серия А. 5-й тур
Специя - Ювентус 2:3
Голы: Гьяси 33, Антист 49 - Кин 28 Кьеза 66, где Лигт 72
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