Синьора с характером. Специя - Ювентус 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 5-го тура итальянской Серии А, в котором Специя принимала Ювентус. Мойзе Кин забил дебютный гол после возвращения в Турин, однако соперник не только отыгрался, но и вышел вперед. Впрочем, удержать преимущество Специи не удалось - Кьеза сравнял, а Де Лигт забил победный для бьянконери гол. Это первая победа Ювентуса в текущем чемпионате.

Итальянская Серия А. 5-й тур

Специя - Ювентус 2:3

Голы: Гьяси 33, Антист 49 - Кин 28 Кьеза 66, где Лигт 72