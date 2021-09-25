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Нзонзи перейдет в катарский клуб
Игрок не подходит Жозе Моуриньо
Getty Images
Опорный полузащитник "Ромы" Стивен Нзонзи близок к переходу в катарский Аль-Райан. Француз уже прилетел в Катар.
Сообщается, что Стивен является приоритетом для главного тренера "Аль-Райана" Лорана Бланка, который лично настаивает на подписании хавбека.
Катарский клуб, который недавно оформил трансфер Хамеса Родригеса, уверен, что им также удастся подписать и Стивена Нзонзи.
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Источник:NicoSchira
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