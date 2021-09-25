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Нзонзи перейдет в катарский клуб

Италия
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Игрок не подходит Жозе Моуриньо

Нзонзи перейдет в катарский клуб

Getty Images

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Опорный полузащитник "Ромы" Стивен Нзонзи близок к переходу в катарский Аль-Райан. Француз уже прилетел в Катар.

Сообщается, что Стивен является приоритетом для главного тренера "Аль-Райана" Лорана Бланка, который лично настаивает на подписании хавбека.

Катарский клуб, который недавно оформил трансфер Хамеса Родригеса, уверен, что им также удастся подписать и Стивена Нзонзи.

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В статье: Рома (Рим) "Аль-Райан" (Катар) Стивен Нзонзи
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Источник:
NicoSchira

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