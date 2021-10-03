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Наставник Милана: Ибра может не на 100% готов ко многим матчам, но его страсть невероятна

Италия
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Пиоли высказался в день рождения шведа

Наставник Милана: Ибра может не на 100% готов ко многим матчам, но его страсть невероятна

Goal

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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями насчет форварда "россонери" Златана Ибрагимовича. Сегодня у легендарного шведа юбилей - 40 лет.

"Я не знаю, сколько еще лет Златан будет играть. Но исходя из того, что я вижу его энтузиазм и желание тренироваться, я могу сказать, что Ибрагимович может играть вечно.

Он может быть не на 100% готов ко многим матчам, но его страсть к футболу невероятна. Златан занимается тем, что любит. Если бы я мог подарить ему подарок, то я продлил бы его карьеру на как можно более долгий срок.

Златан не сможет сыграть с "Аталантой", но он чувствует себя лучше. Он потратит двухнедельную паузу на восстановление", – рассказал Пиоли.

В текущем сезоне Ибра из-за травмы провел всего лишь одну игру - отметился голом в матче против римского "Лацио".

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В статье: Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Милан
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