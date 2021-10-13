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38-летний ветеран уже на связи. Стало известно, на какой срок Милан потерял основного голкипера

Италия
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Подпишут свободного агента?

38-летний ветеран уже на связи. Стало известно, на какой срок Милан потерял основного голкипера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Голкипер "Милана" Майк Меньян перенесет артроскопическую операцию на запястье после полученного повреждения – таким образом, французский вратарь не поможет команде Стефано Пиоли ориентировочно до конца текущего года, как сообщают итальянские журналисты.

Минимальный срок восстановления Меньяна – 2 месяца. Если он быстро пройдет реабилитацию, то вернется в ворота "Милана" в середине декабря. Тем не менее, это очень маловероятно.

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По информации источников, боссы "Милана" уже начал переговоры с 38-летним итальянским голкипером Антонио Миранте. Экс-вратарь "Юве", "Пармы", "Болоньи" и "Ромы" на данный момент является свободным агентом. Также Пиоли может рассчитывать на Чиприана Тэтэрушану.

Отметим, что сейчас в лазарете "россонери" находятся Плиццари, Флоренци, Бакайоко, Крунич, Мессиас, Калабрия и Ибрахимович.

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В статье: Антонио Миранте Милан Майк Меньян
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Источник:
Football Italia

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