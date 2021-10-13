Агент Пирло: Скоро могут начаться переговоры с Барселоной

Агент Туллио Тинти, представляющий интересы бывшего главного тренера туринского "Ювентуса" Андреа Пирло, поделился мнением о работе специалиста в итальянской команде, а также допустил возможность переговоров с "Барселоной".

"На мой взгляд, Андреа сделал всё, что мог, в "Ювентусе". Тем более это был его первый год в качестве тренера. Что касается информации о "Барселоне", на данный момент переговоров нет. Скоро они могут начаться", — приводит слова Тинти Tuttomercatoweb.

Напомним, Пирло покинул пост главного тренера в мае текущего года, так как в минувшем сезоне туринский клуб впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии.