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Агент Пирло: Скоро могут начаться переговоры с Барселоной
Андреа возглавит каталонцев?
Агент Туллио Тинти, представляющий интересы бывшего главного тренера туринского "Ювентуса" Андреа Пирло, поделился мнением о работе специалиста в итальянской команде, а также допустил возможность переговоров с "Барселоной".
"На мой взгляд, Андреа сделал всё, что мог, в "Ювентусе". Тем более это был его первый год в качестве тренера. Что касается информации о "Барселоне", на данный момент переговоров нет. Скоро они могут начаться", — приводит слова Тинти Tuttomercatoweb.
Напомним, Пирло покинул пост главного тренера в мае текущего года, так как в минувшем сезоне туринский клуб впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии.
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