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Агент Пирло: Скоро могут начаться переговоры с Барселоной

Италия
(1 голосов)

Андреа возглавит каталонцев?

Агент Пирло: Скоро могут начаться переговоры с Барселоной

Новина українською

Агент Туллио Тинти, представляющий интересы бывшего главного тренера туринского "Ювентуса" Андреа Пирло, поделился мнением о работе специалиста в итальянской команде, а также допустил возможность переговоров с "Барселоной".

"На мой взгляд, Андреа сделал всё, что мог, в "Ювентусе". Тем более это был его первый год в качестве тренера. Что касается информации о "Барселоне", на данный момент переговоров нет. Скоро они могут начаться", — приводит слова Тинти Tuttomercatoweb.

Напомним, Пирло покинул пост главного тренера в мае текущего года, так как в минувшем сезоне туринский клуб впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии.

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В статье: Андреа Пирло Барселона
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
13.10.2021 в 17:56
Это не худший вариант для Барселоны.
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