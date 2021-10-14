Ибрагимович вернулся в общую группу Милана

Нападающий " Милана " Златан Ибрагимович начал тренироваться в общей группе.

Отмечается, что шведский форвард может принять участие в матче 8-го тура Серии А с "Вероной", который состоится 16 октября.

Напомним, что в текущем сезоне 40-летний нападающий провел на поле только 30 минут, но при этом успел забить гол.

Из-за проблем с коленом он не смог сыграть на чемпионате Европы. В дальнейшем у него диагностировали повреждение ахилла.