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Ибрагимович вернулся в общую группу Милана

Италия
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Ожидается, что Златан сможет выйти на поле уже в ближайшем матче с Вероной

Ибрагимович вернулся в общую группу Милана

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович начал тренироваться в общей группе.

Отмечается, что шведский форвард может принять участие в матче 8-го тура Серии А с "Вероной", который состоится 16 октября.

Напомним, что в текущем сезоне 40-летний нападающий провел на поле только 30 минут, но при этом успел забить гол.

Из-за проблем с коленом он не смог сыграть на чемпионате Европы. В дальнейшем у него диагностировали повреждение ахилла.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Football Italia

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