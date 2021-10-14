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Ибрагимович вернулся в общую группу Милана
Ожидается, что Златан сможет выйти на поле уже в ближайшем матче с Вероной
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "
Отмечается, что шведский форвард может принять участие в матче 8-го тура Серии А с "Вероной", который состоится 16 октября.
Напомним, что в текущем сезоне 40-летний нападающий провел на поле только 30 минут, но при этом успел забить гол.
Из-за проблем с коленом он не смог сыграть на чемпионате Европы. В дальнейшем у него диагностировали повреждение ахилла.
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Источник:Football Italia
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