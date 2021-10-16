Серия А. Обескровленный Милан возвращается с 0:2 и побеждает

Серия А. Восьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эллас Верона" 3:2

Голы: Жиру 59, Кесси 76 (пен.), Гюнтер 78 (автогол) - Капрари 7, Барак 24 (пен.)

"Милан": Татарушану, Калабрия, Томори, Романьоли, Балло-Туре, Кесси, Беннасер (Ибрагимович 77), Салемакерс (Кастильехо 46), Мальдини (Крунич 46), Ребич (Леау 36), Жиру (Тонали 82)

"Эллас Верона": Монтипо, Чеккерини (Шутало 46), Гюнтер, Казале, Фараони, Илич, Велозу (Тамез 60), Лазович (Канчелльери 79), Барак, Капрари (Симеоне 60), Калинич (Лазанья 64)

Предупреждения: Балло-Туре 81 - Чеккерини 5, Калинич 25, Казале 38, Велозу 54

"Милан" с самого начала сезона просто пожирает эпидемия травм и болезней. К отчетному матчу только-только вернулись Ибрагимович, Жиру, Калабрия, Крунич, но они еще в слабой форме. Кьер, Диас, Тео Эрнандес и два вратаря, в том числе и Майк Маньян, выбыли. Пришлось даже спешно подписывать свободным агентом Антонио Миранте. По ходу матча еще и выбыл Анте Ребич. Крайне неприятная ситуация. Правда, Стефано Пиоли заявлял, что Топ-клубы не жалуются на такое. Но проблемы объективны.

Объективной была и проблема в лице соперника. После трех поражений подряд на старте сезона и смены тренера "Верона" набрала восемь очков и забила 12 (!) мячей в четырех матчах. В частности, переиграв "Рому". Пиоли отмечал ее физическую и ментальную мощь, требуя от своих в ответ энергичную, интенсивную игру. Он явно помнил, что из пяти предыдущих домашних матчей против этого соперника "Милан" выиграл лишь один при четырех ничьих. Почти ровно год назад пришлось отыгрываться с 0:2. Сегодня также пришлось.

Первый тайм в исполнении "Милана" был одним из худших за последний год. Он будто цеплялся за кадровые отмазки и усталость после сборных и играл совершенно безразлично. "Верона" же подтвердила реноме лучшей команды лиги по голам в первые 15 минут, забив свой шестой. Еще до него Илич пробивал низом. Дублер Маньяна Татарушану отбил. Удар Капрари румын уже отбить не мог. Да и вина там не его, а клоунады обоих центральных защитников. В итоге Велозу головой пробросил вперед Капрари.

Отвечал на это лишь удар Мальдини слета с прострела Ребича. Неточно. В целом же гости делали что хотели. Провели еще несколько опасных атак. Забили еще один мяч. Капрари подключил Лазовича на левом фланге, тот прострелил, в стыке Романьоли и Калинича неопытный арбитр Алессандро Пронтера (лишь девятый матч в карьере в Серии А) усмотрел пенальти. Сомнительно, но ВАР поддержал. Далее же веронцы спокойно держали игру в центре поля до свистка на перерыв. Если бы старались - забили бы еще.

Во втором тайме уже все было иначе. Из последних сил, из последних, редких крупиц скорости и ума, "россонери" давили, мчали вперед, загружали штрафную Монтипо мячами. Держа свою половину поля на замке. Крунич и Кастильехо, выход которых перед Сандро Тонали и Иброй казался уже чуть ли не сдачей матча, работали на износ. Как и Леау. Создавать, кроме неточных выстрелов издали, ничего не удавалось. Тем не менее, желание и забросы принесли голы. Принесли даже камбек и победу.

Леау раскрутил защитника и навесил точно на Жиру. Португалец разыграл с Кастильехо, и за стык с тем Пронтера вернул сомнительный пенальти. Кастильехо, до этого выходивший на поле в сезоне 2021/22 лишь однажды, на 90-ой минуте, забросил справа, и Гюнтер срезал в собственные ворота. Помог и Татарушану, кончиками пальцев вытащив из-под перекладины ответ Барака после углового и уверенно взяв ответ Симеоне после такого же.

Чудом и нечеловеческими усилиями "Милан" выходит на первое место перед матчем "Наполи", устанавливает клубный рекорд последних 27-ми лет по набранным очкам в первых восьми турах сезона (22). Сохраняет чистый от поражений баланс против "Вероны" на "Сан Сиро". Превосходя результат 2:2 год назад. Уже не впервые в сезоне он демонстрирует характер. Под крылом Пиоли собралась особенная команда.