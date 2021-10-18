Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дзаньоло избежал серьезной травмы
Футболист получил незначительное повреждение в матче с Ювентусом
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло получил незначительное повреждение в матче 8-го тура серии А с "Ювентусом" (0:1), пишет Tuttomercatoweb.
По данным источника, 22-летний игрок был травмирован на 26-й минуте встречи после борьбы за верховой мяч. Предварительные осмотры исключили у игрока повреждение связок.
22-летний футболист пропустит матч Лиги конференций против "Буде-Глимта" в четверг, 21 октября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Он сильнее Левандовского". Де Дзерби назвал своего фаворита на Золотой мяч
- СМИ: Заря отправила Кочергина в дублирующий состав
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Итальянский топ-клуб продолжает следить за Яремчуком
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...