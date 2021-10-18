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Дзаньоло избежал серьезной травмы

Италия
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Футболист получил незначительное повреждение в матче с Ювентусом

Дзаньоло избежал серьезной травмы

Новина українською

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло получил незначительное повреждение в матче 8-го тура серии А с "Ювентусом" (0:1), пишет Tuttomercatoweb.

По данным источника, 22-летний игрок был травмирован на 26-й минуте встречи после борьбы за верховой мяч. Предварительные осмотры исключили у игрока повреждение связок.

22-летний футболист пропустит матч Лиги конференций против "Буде-Глимта" в четверг, 21 октября.

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В статье: Рома (Рим) Николо Дзаньоло
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