Дзаньоло избежал серьезной травмы

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло получил незначительное повреждение в матче 8-го тура серии А с "Ювентусом" (0:1), пишет Tuttomercatoweb.

По данным источника, 22-летний игрок был травмирован на 26-й минуте встречи после борьбы за верховой мяч. Предварительные осмотры исключили у игрока повреждение связок.

22-летний футболист пропустит матч Лиги конференций против "Буде-Глимта" в четверг, 21 октября.