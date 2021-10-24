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Ибрагимович оформил первый свой автогол в карьере
Здесь выражение “лучше поздно, чем никогда” не подойдет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Самый возрастной игрок на поле Златан Ибрагимович после подачи от углового флажка срезал мяч в мимо своего голкипера Тэтэрушану. Этот автогол стал первым в карьере шведа. Напомним, что на профессиональном уровне он выступает более 22-х лет.
Также Златан в конце встречи исправился, и в возрасте 40 лет и 20 дней вошел в четверку старейших авторов голов в Серии А. Впереди него в этом рейтинге находятся: Пьетро Верховод (40 лет и 47 дней), Сильвио Пиола (40 лет и 131 день ) и Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).
Отметим, что это третий матч Златана после возвращения из лазарета. Всего на его счету в этом сезоне два гола и один ассист в четырех поединках.
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