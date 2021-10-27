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Серия А. Ювентус проигрывает дома, Аталанта побеждает в гостях

Италия
(1 голосов)

Отчёты о матчах среды

Серия А. Ювентус проигрывает дома, Аталанта побеждает в гостях

Atalanta B.C.

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Десятый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Аталанта" 1:3

Голы: Капуто 10 - Аскильдсен 17 (автогол), Сапата 21, Иличич 90+5

===========

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сассуоло" 1:2

Голы: МакКенни 76 - Фраттези 44, Лопес 90+5

===========

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Саксесс 3

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Сампдория (Генуя) Сассуоло
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