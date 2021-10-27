Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Ювентус проигрывает дома, Аталанта побеждает в гостях
Отчёты о матчах среды
Atalanta B.C.
Серия А. Десятый тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Сампдория" - "Аталанта" 1:3
Голы: Капуто 10 - Аскильдсен 17 (автогол), Сапата 21, Иличич 90+5
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Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Сассуоло" 1:2
Голы: МакКенни 76 - Фраттези 44, Лопес 90+5
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Удине. "Дачия Арена"
"Удинезе" - "Эллас Верона" 1:1
Голы: Саксесс 3
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