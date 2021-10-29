Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Ювентуса: Роналду принес имиджевую выгоду нашему клубу
Сейчас клубу приходится усиленно работать над имиджем
Getty Images / Global Images Ukraine
Директор "Ювентуса" Маурицио Арривабене высказался о периоде выступлений нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду за туринский клуб.
"Роналду принес имиджевую выгоду "Ювентуса" и всему итальянскому футболу. После ухода Криштиану команде пришлось привыкнуть к тому, чтобы брать всю ответственность на свои плечи", — приводит слова Арривабене официальный Twitter туринского клуба.
Роналду выступал за "Ювентус" с 2018-го по 2021 год. В составе туринского клуба нападающий дважды выиграл чемпионат и суперкубок Италии, а также один раз Кубок страны.
В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 6 голов в 9 матчах за "МЮ".
Популярное сейчас
- Спасибо тебе, Фалькао! После увольнения Кумана у Барсы появился шанс на выздоровление
- Руководство Интера выступило с заявлением по поводу будущего Эриксена в Милане
- Беседин назвал имя самого жесткого защитника в УПЛ
- Серия А. Еще одна грязная победа Милана
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО