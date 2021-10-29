Директор Ювентуса: Роналду принес имиджевую выгоду нашему клубу

Директор "Ювентуса" Маурицио Арривабене высказался о периоде выступлений нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду за туринский клуб.

"Роналду принес имиджевую выгоду "Ювентуса" и всему итальянскому футболу. После ухода Криштиану команде пришлось привыкнуть к тому, чтобы брать всю ответственность на свои плечи", — приводит слова Арривабене официальный Twitter туринского клуба.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018-го по 2021 год. В составе туринского клуба нападающий дважды выиграл чемпионат и суперкубок Италии, а также один раз Кубок страны.

В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 6 голов в 9 матчах за "МЮ".