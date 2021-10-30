Аталанта – Лацио. АУДИО онлайн трансляция

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет посмотреть поединок.

Руслан Малиновский провел сотый матч за команду из Бергамо и готов и дальше радовать нас своей игрой в одном из сильнейших европейских чемпионатов! Сегодня его команда проведет домашний поединок против римского "Лацио", занимающего соседнюю строчку в турнирной таблице. Сама "Аталанта" сейчас вне зоны Лиги чемпионов, однако отставание от "Интера" лишь в одну победу. Позади же подстерегает "Ювентус", который готов воспользоваться каждой погрешностью бергамцев и обойти их.

Нас ждет очень интригующий поединок, за которым мы предлагаем следить в нашей компании! АУДИО трансляция начнется в субботу, 30 октября – в 15.55 по киевскому времени.

Комментатор: Егор Старков

Режиссер трансляции: Егор Старков