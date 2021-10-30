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Аталанта – Лацио. АУДИО онлайн трансляция

Италия
(1 голосов)

Болеем за украинского хава!

Аталанта – Лацио. АУДИО онлайн трансляция

UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет посмотреть поединок.

Руслан Малиновский провел сотый матч за команду из Бергамо и готов и дальше радовать нас своей игрой в одном из сильнейших европейских чемпионатов! Сегодня его команда проведет домашний поединок против римского "Лацио", занимающего соседнюю строчку в турнирной таблице. Сама "Аталанта" сейчас вне зоны Лиги чемпионов, однако отставание от "Интера" лишь в одну победу. Позади же подстерегает "Ювентус", который готов воспользоваться каждой погрешностью бергамцев и обойти их.

Нас ждет очень интригующий поединок, за которым мы предлагаем следить в нашей компании! АУДИО трансляция начнется в субботу, 30 октября – в 15.55 по киевскому времени.

Комментатор: Егор Старков
Режиссер трансляции: Егор Старков

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лацио (Рим)
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