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Ибрагимович: Хочу доказать всем, что 40 – всего лишь число. Я лучший
Игрок продолжает верить в себя
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал комментарий о том, что он продолжает играть в 40 лет:
– Я хочу доказать всем, что 40 – всего лишь число. Я все еще могу заниматься любимым делом. Да, я не могу играть так, как 5 или 10 лет назад, но я умнее, и у меня больше опыта.
– Удивлены ли вы свой игрой?
– Нет, я лучший. Когда ты лучший, это не удивляет.
Мне нечего доказывать, но я не хочу жалеть, когда завершу карьеру, думать, что я еще мог бы поиграть. Я буду продолжать до тех пор, пока буду в деле. Или пока не станет понятно, что уже все.
– Будет ли "Милан" вашим последним клубом?
– Не уверен... Я хочу играть как можно дольше. Если они решат отпустить меня, но я буду понимать, что могу играть дальше, то продолжу, – сказал швед.
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