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Ибрагимович: Хочу доказать всем, что 40 – всего лишь число. Я лучший

Италия
(2 голосов)

Игрок продолжает верить в себя

Ибрагимович: Хочу доказать всем, что 40 – всего лишь число. Я лучший

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал комментарий о том, что он продолжает играть в 40 лет:

– Я хочу доказать всем, что 40 – всего лишь число. Я все еще могу заниматься любимым делом. Да, я не могу играть так, как 5 или 10 лет назад, но я умнее, и у меня больше опыта.

– Удивлены ли вы свой игрой?

– Нет, я лучший. Когда ты лучший, это не удивляет.

Мне нечего доказывать, но я не хочу жалеть, когда завершу карьеру, думать, что я еще мог бы поиграть. Я буду продолжать до тех пор, пока буду в деле. Или пока не станет понятно, что уже все.

– Будет ли "Милан" вашим последним клубом?

– Не уверен... Я хочу играть как можно дольше. Если они решат отпустить меня, но я буду понимать, что могу играть дальше, то продолжу, – сказал швед.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Getfootball

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Цап-царап (Харків)
31.10.2021 в 17:08
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