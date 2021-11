Моуриньо дал лаконичный комментарий после поражения Ромы. Милан прервал невероятную серию Жозе

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо отказался отвечать на вопросы представителей прессы после поражения "волков" в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:2). Специалист очень быстро завершил беседу с журналистами.

Straight to the point from Jose Mourinho after tonight’s game… #ASRoma #RomaMilan pic.twitter.com/Oc5yxi7UCJ

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице (19 очков). В следующем туре римляне сыграют в гостях с "Венецией".

Отметим, что для Моуриньо это первое в карьере домашнее поражение в Серии А. "Особенный" работал с "Интером" с 2008-го по 2010 год, "нерадзурри" ни разу не проиграли на своем стадионе под руководством Жозе (38 матчей). Таким образом, "Милан" прервал домашнюю беспроигрышную серию Жозе в Серии А (43 поединка). Это была самая продолжительная серия без поражений на своем поле для тренеров в чемпионате Италии в 3-очковую эру.

1 - Mourinho has lost his first Serie A home game, after 43 matches in a row without losing: the longest unbeaten home run for a coach since 1994/95 in the competition. Stop.#RomaMilan