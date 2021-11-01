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Моуриньо дал лаконичный комментарий после поражения Ромы. Милан прервал невероятную серию Жозе

Италия
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"Особенный" not on fire

Моуриньо дал лаконичный комментарий после поражения Ромы. Милан прервал невероятную серию Жозе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо отказался отвечать на вопросы представителей прессы после поражения "волков" в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:2). Специалист очень быстро завершил беседу с журналистами.

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"Я просто хотел сказать… Мои поздравления "Милану". Не хочу больше ничего говорить, потому что иначе в воскресенье меня не будет на боковой линии. Я зол на неуважение к болельщикам "Ромы". Мы плохо сыграли, но оставили все силы на поле. У нас есть уважение, у других – нет, и это меня бесит. Все. Я приложил усилия и не стал ждать рефери".

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице (19 очков). В следующем туре римляне сыграют в гостях с "Венецией".

Отметим, что для Моуриньо это первое в карьере домашнее поражение в Серии А. "Особенный" работал с "Интером" с 2008-го по 2010 год, "нерадзурри" ни разу не проиграли на своем стадионе под руководством Жозе (38 матчей). Таким образом, "Милан" прервал домашнюю беспроигрышную серию Жозе в Серии А (43 поединка). Это была самая продолжительная серия без поражений на своем поле для тренеров в чемпионате Италии в 3-очковую эру.

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В статье: Жозе Моуриньо Серия А Чемпионат Италии Рома (Рим) Милан
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
01.11.2021 в 11:55
Два гола Милана ВАР не засчитал. Чего он к рэфу придрался? Просто у Милана есть Ибра, а у Ромы уже давно нет вожака как Тотти.
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