Италия
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Ювентус определился с ценой на Рабьо
Игрок может покинуть команду
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"Ювентус" готов продать в январе полузащитника Адриена Рабьо за 15 млн евро, сообщает Calciomercato.
Интерес к игроку проявляет "Ньюкасл". Футболист согласен покинуть "Ювентус", но к "сорокам" переходить не намерен. Француз хочет перейти в клуб более высокого уровня.
В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 11 матчей во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.
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