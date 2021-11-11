Ювентус определился с ценой на Рабьо

"Ювентус" готов продать в январе полузащитника Адриена Рабьо за 15 млн евро, сообщает Calciomercato.

Интерес к игроку проявляет "Ньюкасл". Футболист согласен покинуть "Ювентус", но к "сорокам" переходить не намерен. Француз хочет перейти в клуб более высокого уровня.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 11 матчей во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.