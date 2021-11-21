Интер хочет приобрести форварда Лилля

Миланский "Интер" интересуется молодым форвардом "Лилля" Жонатаном Давидом. Футболист нужен тренеру Филиппо Индзаги.

Итальянский клуб следит за 21-летним французом с прошлого сезона и готов вступить в борьбу за нападающего в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются "ПСЖ" и "Ньюкасл".

В текущем сезоне Давид забил 11 голов в 19 матчах за "Лилль". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.