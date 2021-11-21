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Интер хочет приобрести форварда Лилля
Клуб ищет усиление
Миланский "Интер" интересуется молодым форвардом "Лилля" Жонатаном Давидом. Футболист нужен тренеру Филиппо Индзаги.
Итальянский клуб следит за 21-летним французом с прошлого сезона и готов вступить в борьбу за нападающего в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются "ПСЖ" и "Ньюкасл".
В текущем сезоне Давид забил 11 голов в 19 матчах за "Лилль". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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Источник:Telefoot
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