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Интер хочет приобрести форварда Лилля

Италия
(1 голосов)

Клуб ищет усиление

Интер хочет приобрести форварда Лилля

Новина українською

Миланский "Интер" интересуется молодым форвардом "Лилля" Жонатаном Давидом. Футболист нужен тренеру Филиппо Индзаги.

Итальянский клуб следит за 21-летним французом с прошлого сезона и готов вступить в борьбу за нападающего в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются "ПСЖ" и "Ньюкасл".

В текущем сезоне Давид забил 11 голов в 19 матчах за "Лилль". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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В статье: Интер (Италия) Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
Telefoot

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