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Моуриньо пообещал автору дубля в ворота Дженоа купить бутсы за 800 евро
18-летний футболист получит подарок от своего наставника
Фото: facebook.com/officialasroma
"Рома" в рамках 13-го тура Серии А нанесла гостевое поражение "Дженоа" в дебютной игре Андрея Шевченко во главе "грифонов" (2:0). Под конец поединка дублем в этой игре отметился 18-летний Феликс Афена-Гьян
По завершении матча наставник "Ромы" Жозе Моуриньо рассказал, что пообещал купить футболисту новые бутсы.
"Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся, если они он забьет. Они действительно дорогие, стоят 800 евро, поэтому он подбежал и сказал мне не забыть про это! Завтра утром я первым делом куплю ему их.
Что меня больше всего поразило, так это его хладнокровие перед воротами. Если он не фантастичен с точки зрения техники, то у него действительно сильный характер. Сейчас молодые игроки думают, что знают все, но он скромный, и вы можете почувствовать, что он просто впитывает всю эту информацию от всех вокруг", - приводит слова Моуриньо Football Italia.
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