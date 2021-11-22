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Лидер Ромы считает, что автор дубля в ворота Дженоа должен проставиться. Моуриньо тоже похвалил юного парня
Бутсы Жозе юному футболисту обязательно подарит, но игру же надо тоже прокомментировать!
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо подвел итоги поединка Серии А с "Дженоа" (2:0), высказавшись по поводу выступления 18-летнего Феликса Афена-Гьяна. Парень оформил дубль. Также игру партнера прокомментировал Генрих Мхитарян.
"Во втором тайме оппонент стал обороняться еще глубже. В этот момент я решил, что нам нужен Феликс – игрок другого плана, он способен делать разницу, он уже доказывал это в матчах с "Кальяри" и "Миланом". Афена-Гьян энергичен и доставляет сопернику проблемы. С его выходом "Рома" заиграла динамичнее", – считает португальский специалист.
"Феликс был великолепен, но ему нельзя терять голову. Парню только 18 лет. Дубль не означает, что его карьера взлетела на вершину. Он должен продолжать в том же духе. Подарим ли мы ему что-то? Мне кажется, это он должен перед нами проставиться!" – пошутил Мхитарян.
Афена-Гьян стал первым автором забитого мяча в Серии А, который родился в 2003 году. В 5 играх итальянского молодежного первенства текущего сезона Афена-Гьян забил 6 голов. Парень стал игроком "Ромы" прошлым летом, перейдя в столичный клуб из нигерийской команды "EurAfrica".
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