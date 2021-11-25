Манчестер Юнайтед интересуется бомбардиром Фиорентины

"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Фиорентины" Душаном Влаховичем, сообщает Daily Mail. Игрок отказался продлевать контракт и его намерены продать в ближайшее время.

Сообщается, что английский клуб следит за 21-летним нападающим и вступил в борьбу за него. Помимо "МЮ", интерес к Влаховичу проявляют "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Милан" и "Ювентус".

Известно, что срок действующего контракта Влаховича с "Фиорентиной" истекает в 2023 году. Футболист отказался подписывать новое соглашение, поэтому клуб намерен продать его в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" хочет получить за форварда 70 миллионов евро.

В этом сезоне серб провел 14 матчей за "Фиорентину", забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.