  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Манчестер Юнайтед интересуется бомбардиром Фиорентины
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед интересуется бомбардиром Фиорентины

Италия
(1 голосов)

"Фиалки" хотят за нападающего 70 миллионов евро

Манчестер Юнайтед интересуется бомбардиром Фиорентины

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Фиорентины" Душаном Влаховичем, сообщает Daily Mail. Игрок отказался продлевать контракт и его намерены продать в ближайшее время.

Сообщается, что английский клуб следит за 21-летним нападающим и вступил в борьбу за него. Помимо "МЮ", интерес к Влаховичу проявляют "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Милан" и "Ювентус".

Известно, что срок действующего контракта Влаховича с "Фиорентиной" истекает в 2023 году. Футболист отказался подписывать новое соглашение, поэтому клуб намерен продать его в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" хочет получить за форварда 70 миллионов евро.

В этом сезоне серб провел 14 матчей за "Фиорентину", забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фиорентина (Флоренция) Манчестер Юнайтед Душан Влахович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...