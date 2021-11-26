Ювентус – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 14-го тура между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" из Бергамо.

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Руслан Малиновский и компания едут в Турин. "Ювентус" пока не такая грозная сила в чемпионате, как было 10 лет подряд до этого, однако команда Аллегри еще не выпала из гонки за ТОП-4. Коллектив Макса отстает от банды Гасперини всего на 4 очка, а "Аталанта" как раз и расположилась на 4-й позиции. Смогут ли гости забрать 3 очка? Есть ли в планах у "Юве" реабилитироваться за позор на "Стэмфорд Бридж"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 27 ноября – в 18:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский