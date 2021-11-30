Определен лучший тренер Серии А по итогам ноября

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером ноября в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба Серии А.

В ноябре команда из Бергамо провела три матча, набрав 9 очков из возможных 9: победы над "Кальяри" (2:1), "Специей" (5:2) и "Ювентусом" (1:0) соответственно.

⚽???? #SerieATIM???? COACH OF THE MONTH | NOVEMBER 2021 ????➡️ Gian Piero Gasperini



La ricetta perfetta di Gasp: gol e vittorie ⚽✅@Atalanta_BC #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) November 29, 2021

После 14 туров Серии А команда Гасперини идет на 4-м месте, набрав 28 очков.

Напомним, что цвета бергамского клуба защищает украинец Руслан Малиновский.