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Определен лучший тренер Серии А по итогам ноября
В трех матчах месяца команда одержала три победы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером ноября в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба Серии А.
В ноябре команда из Бергамо провела три матча, набрав 9 очков из возможных 9: победы над "Кальяри" (2:1), "Специей" (5:2) и "Ювентусом" (1:0) соответственно.
⚽???? #SerieATIM???? COACH OF THE MONTH | NOVEMBER 2021 ????➡️ Gian Piero Gasperini— Lega Serie A (@SerieA) November 29, 2021
La ricetta perfetta di Gasp: gol e vittorie ⚽✅@Atalanta_BC #WeAreCalcio
После 14 туров Серии А команда Гасперини идет на 4-м месте, набрав 28 очков.
Напомним, что цвета бергамского клуба защищает украинец Руслан Малиновский.
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