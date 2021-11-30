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Определен лучший тренер Серии А по итогам ноября

Италия
(1 голосов)

В трех матчах месяца команда одержала три победы

Определен лучший тренер Серии А по итогам ноября

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером ноября в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба Серии А.

В ноябре команда из Бергамо провела три матча, набрав 9 очков из возможных 9: победы над "Кальяри" (2:1), "Специей" (5:2) и "Ювентусом" (1:0) соответственно.

После 14 туров Серии А команда Гасперини идет на 4-м месте, набрав 28 очков.

Напомним, что цвета бергамского клуба защищает украинец Руслан Малиновский.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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Источник:
SerieA

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2021 в 08:34
Верняк лучший!
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