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Лацио хочет продлить контракт с Сарри

Италия
Обновлено
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Тренер проводит хороший сезон

Лацио хочет продлить контракт с Сарри

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский специалист Маурицио Сарри может в скором времени продлить контракт с "Лацио", сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, тренер заключит новый контракт, рассчитанный до лета 2025 года. 62-летний Сарри возглавил "Лацио" в июне 2021 года, команда занимает 8-е место в Cерии А.

Нынешний контракт истекает летом 2023 года.

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В статье: Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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Комментарии (1)
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Wertu098 (бамбас )
30.11.2021 в 15:54
Яке наполі,який сарі ?? Алконавти тупорилі в редакції
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