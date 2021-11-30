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Лацио хочет продлить контракт с Сарри
Тренер проводит хороший сезон
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский специалист Маурицио Сарри может в скором времени продлить контракт с "Лацио", сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По данным источника, тренер заключит новый контракт, рассчитанный до лета 2025 года. 62-летний Сарри возглавил "Лацио" в июне 2021 года, команда занимает 8-е место в Cерии А.
Нынешний контракт истекает летом 2023 года.
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Комментарии (1)
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Wertu098 (бамбас )
30.11.2021 в 15:54
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