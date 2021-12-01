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Ибрагимович: Матерацци – игрок, который может причинить вред умышленно. Однажды я ему отплатил
Итальянец ответил фотографией ЛЧ и Кубка ЧМ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович негативно высказался об игре бывшего защитника "Интера" Марко Матерацци в интервью Corriere della Sera, а тот отреагировал на это в соцсетях.
"Он мог подойти к сопернику сзади, чтобы причинить вред ему. Мы, футболисты, сразу понимаем, когда соперник идет в стык, чтобы навредить или же просто жестко сыграть, как Кьеллини, Стам, Мальдини...
Матерацци? У меня был инцидент, связанный с ним, и я отплатил ему в дерби. Он пошел в подкат с высоко поднятыми ногами, я прыгнул, ушел от подката и ударил его локтем в висок.
Филиппо Индзаги прокомментировал: "Лучшее дерби в моей жизни: 1:0, гол Ибры, Матерацци в больнице". Очевидно, он пошутил", – сказал Ибрагимович.
Матерацци выложил в инстаграме фотографии кубка чемпионата мира и кубка Лиги чемпионов – трофеев, которые выиграл он, но не выиграл Ибрагимович, и написал: "Пост без слов".
Напомним, что Ибрагимович с 2006 по 2009 год выступал вместе с Матерацци за "Интер".
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