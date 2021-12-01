Ибрагимович: Матерацци – игрок, который может причинить вред умышленно. Однажды я ему отплатил

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович негативно высказался об игре бывшего защитника "Интера" Марко Матерацци в интервью Corriere della Sera, а тот отреагировал на это в соцсетях.

"Он мог подойти к сопернику сзади, чтобы причинить вред ему. Мы, футболисты, сразу понимаем, когда соперник идет в стык, чтобы навредить или же просто жестко сыграть, как Кьеллини, Стам, Мальдини...

Матерацци? У меня был инцидент, связанный с ним, и я отплатил ему в дерби. Он пошел в подкат с высоко поднятыми ногами, я прыгнул, ушел от подката и ударил его локтем в висок.

Филиппо Индзаги прокомментировал: "Лучшее дерби в моей жизни: 1:0, гол Ибры, Матерацци в больнице". Очевидно, он пошутил", – сказал Ибрагимович.

Матерацци выложил в инстаграме фотографии кубка чемпионата мира и кубка Лиги чемпионов – трофеев, которые выиграл он, но не выиграл Ибрагимович, и написал: "Пост без слов".

Напомним, что Ибрагимович с 2006 по 2009 год выступал вместе с Матерацци за "Интер".