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Ибрагимович: Матерацци – игрок, который может причинить вред умышленно. Однажды я ему отплатил

Италия
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Итальянец ответил фотографией ЛЧ и Кубка ЧМ

Ибрагимович: Матерацци – игрок, который может причинить вред умышленно. Однажды я ему отплатил

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович негативно высказался об игре бывшего защитника "Интера" Марко Матерацци в интервью Corriere della Sera, а тот отреагировал на это в соцсетях.

"Он мог подойти к сопернику сзади, чтобы причинить вред ему. Мы, футболисты, сразу понимаем, когда соперник идет в стык, чтобы навредить или же просто жестко сыграть, как Кьеллини, Стам, Мальдини...

Матерацци? У меня был инцидент, связанный с ним, и я отплатил ему в дерби. Он пошел в подкат с высоко поднятыми ногами, я прыгнул, ушел от подката и ударил его локтем в висок.

Филиппо Индзаги прокомментировал: "Лучшее дерби в моей жизни: 1:0, гол Ибры, Матерацци в больнице". Очевидно, он пошутил", – сказал Ибрагимович.

Матерацци выложил в инстаграме фотографии кубка чемпионата мира и кубка Лиги чемпионов – трофеев, которые выиграл он, но не выиграл Ибрагимович, и написал: "Пост без слов".

Напомним, что Ибрагимович с 2006 по 2009 год выступал вместе с Матерацци за "Интер".

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В статье: Златан Ибрагимович Интер (Милан) Марко Матерацци Милан
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Источник:
milanreports.com

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.12.2021 в 22:21
Ібра не ангел звичайно, але Матерацци дуже брудний гравець, ще й провокатор. Неміланець одним словом.
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