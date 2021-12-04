  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома хочет купить опорника Баварии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома хочет купить опорника Баварии

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Игрок нужен Моуриньо

Рома хочет купить опорника Баварии

Getty Images

Новина українською

Римская "Рома" активно интересуется испанским полузащитником "Баварии" Марком Рокой.

Итальянский клуб хочет подписать 25-летнего испанца, который недоволен количеством игрового времени в "Баварии". Он интересен Жозе Моуриньо.

В этом сезоне Рока принял участие в одном матче "Баварии", выйдя на замену в поединке Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (2:1). Тогда испанец сыграл 23 минуты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Рома (Рим) Марк Рока
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Corriere dello Sport

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...