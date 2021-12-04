Рома хочет купить опорника Баварии

Римская "Рома" активно интересуется испанским полузащитником "Баварии" Марком Рокой.

Итальянский клуб хочет подписать 25-летнего испанца, который недоволен количеством игрового времени в "Баварии". Он интересен Жозе Моуриньо.

В этом сезоне Рока принял участие в одном матче "Баварии", выйдя на замену в поединке Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (2:1). Тогда испанец сыграл 23 минуты.