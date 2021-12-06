Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ибрагимович: Все что делает Месси – врожденное, а не натренированное. Я выбираю его, а не Роналду
Спор о лучшем в истории можно закрывать?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сделал выбор в извечном соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Шведу больше импонирует Лионель.
"Сложно выбрать, оба они очень сильные игроки. Но если нужно выбрать, то я выбираю Месси.
Я играл вместе с ним, и все, что он делает на поле – это врожденное, а не натренированное", – сказал Златан.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:football-italia.net
Популярное сейчас
- Без Супряги. Луческу взял на матч с Бенфикой 23 игрока
- "Я могу поставить самую высокую оценку". Ахметов оценил провал Шахтера в ЛЧ
- Два лидера Ворсклы попали в сферу интересов Металлиста - СМИ
- Шахтер может включить в сделку по трансферу Бога одного из своих лидеров
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.12.2021 в 00:26
Ответить
+2
0
Red_Cat (Салоники)
07.12.2021 в 01:25
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...