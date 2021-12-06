  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ибрагимович: Все что делает Месси – врожденное, а не натренированное. Я выбираю его, а не Роналду
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ибрагимович: Все что делает Месси – врожденное, а не натренированное. Я выбираю его, а не Роналду

Италия
(1 голосов)

Спор о лучшем в истории можно закрывать?

Ибрагимович: Все что делает Месси – врожденное, а не натренированное. Я выбираю его, а не Роналду

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сделал выбор в извечном соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Шведу больше импонирует Лионель.

"Сложно выбрать, оба они очень сильные игроки. Но если нужно выбрать, то я выбираю Месси.

Я играл вместе с ним, и все, что он делает на поле – это врожденное, а не натренированное", – сказал Златан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football-italia.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.12.2021 в 00:26
Слова понимающего человека Большое уважение Златану!
Ответить
+2
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.12.2021 в 01:25
сейчас сюда прискачет стадо заднеприводных желтопузых алгробиков и закидает тебя (и меня) известным фейком о том, что Златана из Барсы выжил именно Месси.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...