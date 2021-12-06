Ибрагимович: Все что делает Месси – врожденное, а не натренированное. Я выбираю его, а не Роналду

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сделал выбор в извечном соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Шведу больше импонирует Лионель.

"Сложно выбрать, оба они очень сильные игроки. Но если нужно выбрать, то я выбираю Месси.

Я играл вместе с ним, и все, что он делает на поле – это врожденное, а не натренированное", – сказал Златан.