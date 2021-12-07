Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто стал лучшим игроком Серии А в ноябре
Награда будет вручена футболисту перед следующим матчем первенства
Getty Images / Global Images Ukraine
Приз "Игрок месяца" EA SPORTS за ноябрь в рамках чемпионата Италии получил игрок миланского "Интера" Хакан Чалханоглу.
Трофей и карточка "Игроку месяца" будут вручены турецкому полузащитнику перед началом поединка "Интер" – "Кальяри", который состоится в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Официальный сайт Серии А сообщает, что рейтинг был составлен на основе статистических данных Stats Perform (система, запатентованная в 2010 году компанией K-Sport) с помощью данных отслеживания, записанных Netco Sports.
Introducing November’s @EASPORTSFIFA #POTM ????— Lega Serie A (@SerieA_EN) December 7, 2021
✨ @hakanc10 ✨@EA_FIFA_Italia #FIFA22 pic.twitter.com/OsrJQuSPFc
Популярное сейчас
- Куда пропал Дмитрий Чигринский | Где доигрывает карьеру большой талант Шахтера?
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Днепр-1 снова третий, вызов Мудрика в сборную, потеря Динамо. Главные новости за 6 декабря
- Серия А. Наполи - Аталанта 2:3. Гол Малиновского, камбек его команды
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино