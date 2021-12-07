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Стало известно, кто стал лучшим игроком Серии А в ноябре

Италия
(1 голосов)

Награда будет вручена футболисту перед следующим матчем первенства

Стало известно, кто стал лучшим игроком Серии А в ноябре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Приз "Игрок месяца" EA SPORTS за ноябрь в рамках чемпионата Италии получил игрок миланского "Интера" Хакан Чалханоглу.

Трофей и карточка "Игроку месяца" будут вручены турецкому полузащитнику перед началом поединка "Интер" – "Кальяри", который состоится в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Официальный сайт Серии А сообщает, что рейтинг был составлен на основе статистических данных Stats Perform (система, запатентованная в 2010 году компанией K-Sport) с помощью данных отслеживания, записанных Netco Sports.

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В статье: Хакан Чалханоглу Серия А Чемпионат Италии Интер (Милан)
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Источник:
legaseriea.it

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
07.12.2021 в 14:46
"Зрадник року" - дайте йому приз.
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