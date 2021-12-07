Стало известно, кто стал лучшим игроком Серии А в ноябре

Приз "Игрок месяца" EA SPORTS за ноябрь в рамках чемпионата Италии получил игрок миланского "Интера" Хакан Чалханоглу.

Трофей и карточка "Игроку месяца" будут вручены турецкому полузащитнику перед началом поединка "Интер" – "Кальяри", который состоится в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Официальный сайт Серии А сообщает, что рейтинг был составлен на основе статистических данных Stats Perform (система, запатентованная в 2010 году компанией K-Sport) с помощью данных отслеживания, записанных Netco Sports.