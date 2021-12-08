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Клуб Серии А отправил в отставку главного тренера
В связи с неудачными результатами команды
Фото: udinese.it
"Удинезе" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Луки Готти.
Решение об увольнении 54-летнего специалиста было принято в связи с последними неудачными результатами клуба. При этом, команда одержала лишь одну победу в последних 13 матчах.
Thanks to Luca #Gotti for the seasons we spent together.— Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 7, 2021
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⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/WrMUMA0wjc
Готти возглавлял "Удинезе" с 2019 года. На данный момент "черно-белые" с 16 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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