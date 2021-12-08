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Клуб Серии А отправил в отставку главного тренера

Италия
(2 голосов)

В связи с неудачными результатами команды

Клуб Серии А отправил в отставку главного тренера

Фото: udinese.it

Новина українською

"Удинезе" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Луки Готти.

Решение об увольнении 54-летнего специалиста было принято в связи с последними неудачными результатами клуба. При этом, команда одержала лишь одну победу в последних 13 матчах.

Готти возглавлял "Удинезе" с 2019 года. На данный момент "черно-белые" с 16 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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В статье: Удинезе (Удине) Лука Готти
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Источник:
udinese.it

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