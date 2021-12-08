Клуб Серии А отправил в отставку главного тренера

"Удинезе" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Луки Готти.

Решение об увольнении 54-летнего специалиста было принято в связи с последними неудачными результатами клуба. При этом, команда одержала лишь одну победу в последних 13 матчах.

Готти возглавлял "Удинезе" с 2019 года. На данный момент "черно-белые" с 16 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.