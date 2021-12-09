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Арнаутович: В Интере меня не интересовал футбол
Игрок выступал за итальянскую команду с 2009 по 2010 год
Форвард "Болоньи" Марко Арнаутович вспомнил о периоде своего выступления в "Интере".
"В "Интере" я был мальчиком в Луна-парке. Большой контракт, чемпионы, все блестит. Я был счастлив каждый день. Для меня важно было выходить в город, жизнь вне футбола. Все, что угодно, кроме футбола", — цитирует Арнаутовича La Gazzetta dello Sport.
В составе "Интера" Арнаутович выступал с 2009 по 2010 год. Сейчас он играет за "Болонью". В этом сезоне игрок провел 14 матчей в Серии А, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу.
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