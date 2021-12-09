  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Арнаутович: В Интере меня не интересовал футбол
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арнаутович: В Интере меня не интересовал футбол

Италия
(1 голосов)

Игрок выступал за итальянскую команду с 2009 по 2010 год

Арнаутович: В Интере меня не интересовал футбол

Новина українською

Форвард "Болоньи" Марко Арнаутович вспомнил о периоде своего выступления в "Интере".

"В "Интере" я был мальчиком в Луна-парке. Большой контракт, чемпионы, все блестит. Я был счастлив каждый день. Для меня важно было выходить в город, жизнь вне футбола. Все, что угодно, кроме футбола", — цитирует Арнаутовича La Gazzetta dello Sport.

В составе "Интера" Арнаутович выступал с 2009 по 2010 год. Сейчас он играет за "Болонью". В этом сезоне игрок провел 14 матчей в Серии А, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко Арнаутович Интер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...