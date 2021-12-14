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Дженоа - Салернитана | Онлайн матча | Аудио
Андрей Шевченко все еще не побеждал в качестве клубного тренера
Дженоа Салернитана онлайн-трансляция матча Кубка Италии будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима во вторник, 14 декабря, в 21:55 по киевскому времени.
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.
Андрей Шевченко все еще в поисках своей первой победы во главе "Дженоа". Команда под руководством украинского наставника провела уже пять матчей, однажды за это время сыграла вничью и забила всего один гол. Во вторник "грифонов" ожидает поединок против худшей на данный момент команды Серии А, "Салернитаны". Кого побеждать, как не такого соперника?
Комментатор матча – Владимир Бусько
Режиссер трансляции – Александр Рыженко
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