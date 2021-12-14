Кубок Италии. Дженоа - Салернитана 1:0. Первая клубная победа Шевченко

Кубок Италии. Второй раунд

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Салернитана" 1:0

Гол: Экубан 76

"Дженоа": Шемпер, Бани, Бираски, Васкес, Сабелли, Портанова (Мелегони 60), Эрнани (Туре 89), Гальдамес, Камбиазо (Гильоне 46), Дестро (Каллон 60), Экубан

"Салернитана": Фиорилло, Делли Карри, Гальоло, Богдан (Дьомбер 83), Кехрида, Ди Таккио, Кастанос (Л. Кулибали 75), Скьявоне (Оби 65), Ярошински, Вергани (Симы 65), Джурич (Гондо 83)

Предупреждения: Гальдамес 21, Васкес 32 - Скьявоне 11, Вергани 45+2, Ди Таккио 57

Матч, в котором можно было потерять больше, чем приобрести. Обе команды в зоне вылета Серии А и выглядят откровенно плохо. "Дженоа" набрала одно очко и забила один мяч в предыдущих пяти матчах, "Салернитана" - в семи. Первые после провального дерби, Андрей Шевченко признал, что не получается прогрессировать, наигрывать что-то новое. Вторые после 0:4 во Флоренции. Поражение от такого слабого соперника могло серьезно сотрясти, дополнительное время точно не было нужно никому. И того, и другого украинскому наставнику удалось избежать.

Уровень и темп игры соответствовали зоне вылета Серии А. Даже странно, что обеим командам удалось в итоге выйти на десять ударов по воротам и пять - в створ. "Дженоа" в целом владела мячом больше (56:44), но назвать по-настоящему успешными может лишь первые 25-30 минут. Активность ее латералей, редко виданная в предыдущих матчах, позволяла загружать штрафную соперника мячами. Дестро замкнул навес Камбиазо головой в упор. Правда, слабо, и Фиорилло отбил.

Затем же "Салернитана" проснулась. Второму вратарю хозяев Шемперу пришлось спасать от ударов из центра штрафной. Вначале - Кастаноса, затем - двух подряд головой Джурича в течение нескольких секунд. Отличная реакция! Во втором тайме "Салернитана" также выглядела поинтереснее. Хотя как раз в целом он был скучнее первого. Удар Ди Таккио с 20-ти метров отбил Шемпер, в контратаке Экубан закрутил плохо. Но в итоге тот же Экубан в еще одной контратаке забил. Прорвался вперед, отдал Каллону и замкнул его навес с рикошетом от головы Ди Таккио.

Учитывая лишь одну победу в 17-ти матчах лиги, 13 с двумя и более пропущенными, три подряд с пропущенными в первые десять минут, "Дженоа" может быть довольна. Она не пропустила вообще, решила все за 90 минут и принесла Шевченко его первую победу в клубной тренерской карьере. Тандем юрких молодых форвардов Экубан-Каллон поработал хорошо. Но хорошо пришлось работать и вратарю Шемперу. Качество игры дома против худшей команды лиги, еще и ослабленной травмами (Рибери, Бонаццоли, Руджери и т.д.), никак не впечатлило.

В следующем раунде "Дженоа" поедет в гости к "Милану".