Серия А. Специя без Коваленко вырвала минимальную победу у Наполи

Кто бы ни был тренером у Наполи, вылазит давняя болячка - неумение играть против автобусов. В матчах с автобусами Наполи либо пропустит голевую контру соперника, либо сами начудят. В данном матче сами начудили. Жезус вообще не уровень команды. Провальный матч с Аталантой, здесь сам за Специю порешал