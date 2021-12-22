Италия
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Серия А. Специя без Коваленко вырвала минимальную победу у Наполи
Достижение для подопечных Мотты
Серия А, 19-й тур
Наполи - Специя 0:1
Гол: Жуан Жезус (а), 37
Наполи: Оспина, Руй, Жезус, Рахмани, Ди Лоренцо, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински, Лосано, Политано, Мертенс.
Специя: Проведель, Николау, Эрлич, Аду, Реца, Бастони, Кивиор, Маджоре, Гьясси, Агудело, Манай.
Предупреждения: Руй 45+1, Петанья 75 - Маджоре 19, Кивиор 48, Манай 51
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Комментарии (5)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
23.12.2021 в 00:24
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0
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.12.2021 в 00:15
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-1
Napoli
23.12.2021 в 00:00
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0
-1
Napoli
23.12.2021 в 00:24
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Будєм разбіратся (Київ)
22.12.2021 в 23:54
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-3
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