  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Специя без Коваленко вырвала минимальную победу у Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Специя без Коваленко вырвала минимальную победу у Наполи

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Достижение для подопечных Мотты

Серия А. Специя без Коваленко вырвала минимальную победу у Наполи

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А, 19-й тур

Наполи - Специя 0:1

Гол: Жуан Жезус (а), 37

Наполи: Оспина, Руй, Жезус, Рахмани, Ди Лоренцо, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински, Лосано, Политано, Мертенс.

Специя: Проведель, Николау, Эрлич, Аду, Реца, Бастони, Кивиор, Маджоре, Гьясси, Агудело, Манай.

Предупреждения: Руй 45+1, Петанья 75 - Маджоре 19, Кивиор 48, Манай 51

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Наполи (Неаполь) Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
23.12.2021 в 00:24
Телега Витя не может даже в автобус.
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
23.12.2021 в 00:15
ну и хорошо, выигрышу не помешал...
Ответить
0
-1
avatar
Napoli
23.12.2021 в 00:00
Кто бы ни был тренером у Наполи, вылазит давняя болячка - неумение играть против автобусов. В матчах с автобусами Наполи либо пропустит голевую контру соперника, либо сами начудят. В данном матче сами начудили. Жезус вообще не уровень команды. Провальный матч с Аталантой, здесь сам за Специю порешал
Ответить
0
-1
avatar
Napoli
23.12.2021 в 00:24
Откуда дизлайк? Я не обижал Витю, его даже не было)
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
22.12.2021 в 23:54
Навіть аутсайдер стає топ-клубом якщо не випускати на поле Вітю
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...