Серия А. Эмполи - Милан 2:4. Скрасили тяжелый декабрь

Серия А. 19-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Милан" 2:4

Голы: Байрами 18, Пинамонти 84 (пен.) - Кесси 12, 42, Флоренци 63, Эрнандес 69

"Эмполи": Викарио, Стоянович (Маркицца 46), С. Романьоли, Луперто, Паризи, Журковски (Бандинелли 68), С. Риччи (Штулац 85), Хендерсон (Асллани 85), Байрами, Пинамонти, Кутроне (Ла Мантиа 68)

"Милан": Маньян, Флоренци (Калулу 64), Томори, А. Романьоли, Эрнандес, Беннасер (Крунич 81), Тонали (Бакайоко 64), Салемакерс, Кесси, Мессиас (Диас 81), Жиру

Предупреждения: С. Романьоли 62 - Тонали 39, Беннасер 80

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Начиная с 2013-го года, декабрь был неизменно сложным для "Милана", с потерями очков и слабой игрой. В этот раз началось ещё в ноябре. К последнему матчу года "россонери" подошли лишь с тремя победами в предыдущих десяти матчах во всех турнирах, с двумя в семи в лиге. С постоянными травмами, на этот матч выбившими ещё и Златана Ибрагимовича. С постоянными вопросами к Стефано Пиоли о "пустом баке горючего", об отсутствии скорости, резкости, идей. Об острой потребности в смене тактической схемы.

Арриго Сакки даже писал о "коллапсе", о том, что "это уже не команда, и каждый делает, что хочет".

Такие слова и вопросы, наверное, подстегнули команду. Пиоли - точно. Он говорил о мобильном организованном сопернике и настраивал свою команду на битву. Он решил убрать в запас крайне слабую в последнее время "десятку" - Браима Диаса - и выставить вместо него дополнительного опорника. Также перевёл правого вингера Салемакерса на левый фланг. Бой гости против хозяев, уже побеждавших в нынешнем сезоне "Ювентус", "Наполи" и "Фиорентину", приняли. А Франк Кесси, занявший место "десятки", сделал дубль.

"Эмполи", как он всегда делает, играл на атаку - агрессивно, интенсивно, вертикально. Владел мячом 55 процентов времени. Начало матча получилось просто сумасшедшим, обменом ударами. Байрами попробовал издали, Кутроне вывели на вратаря, но под острым углом. "Милан" принял вызов и уже за первые 12 минут попал в створ ворот три раза - столько же, сколько за предыдущие 180. Первые два раза не были опасными. Зато заброс, скидка Жиру и хлесткий удар низом Кесси с 17-ти метров принесли гол.

Кусачий новичок лиги ответил немедленно. Отскок подхватил Байрами в левом углу штрафной. Пробил он низом слабовато, но Маньян лишь задел мяч. А вот после этого команды будто решили передохнуть. Зато в концовке тайма проснулись по полной. Пинамонти вывели слева, Кутроне справа, первого остановил Маньян, второго - неточность. Кесси также прорвался слева после скидки Салемакерса и пробил с острого угла между ногами Викарио. Викарио исправился, отбив выстрел Алексиса и уж точно - чудом отбив удар Жиру в упор.

Второй тайм "Эмполи" начал штурмом. Байрами сразу же чуть не сломал перекладину ударом, Тонали тащил мяч с линии ворот, Кутроне и того же Байрами блокировали. Однако "Милан" сумел выдержать, успокоил игру, даже перехватил мяч у штрафной соперника, заработал штрафной удар. Который Флоренци мягко закрутил над "стенкой". А вскоре немало критикуемый Эрнандес получил мяч в штрафной с рикошетом от защитника, принял на грудь и пробил. На это уже ответить удалось лишь пенальти после руки Бакайоко.

"Милан" собрался, внял критике и добыл очень важную победу против весело играющего и шесть матчей подряд не проигрывавшего соперника. Даже впервые с августа забил четыре гола в равных составах, не в численном большинстве. Поборолся как следует. Тактические ходы Пиоли сработали, далеко не самые популярные у болельщиков и экспертов игроки забили и ассистировали. Слухи о его коллапсе оказались абсолютно преждевременными. Он вновь второй, в четырех очках позади "Интера". А "Эмполи" девятый.