Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Центральный защитник

В разговоре о недооцененных футболистах в памяти обычно сразу всплывают нападающие с полузащитниками, пострадавшие от гегемонии Месси и Криштиану в борьбе за Золотой мяч. Наш герой, Бонуччи, если и вспоминался в этом контексте, то точно не в первую очередь. Во тотального доминирования атакующих идей над оборонительными тяжело по достоинтсву оценить игру защитника. Если команда не побеждает, то обычно вина сваливается как раз на оборону, вратаря, а если выигрывает, то, помнят только нападение. Бонуччи вколотил мяч в финале Евро и теперь его нельзя игнорировать даже обычному зрителю. Разбираемся почему Леонардо один из лучших защитников уходящего года.

Леонардо подошел к Евро в статусе игрока команды, которая позорно вылетела от "Порту" в Лиге чемпионов, а также еле заскочила в последний вагон в ту же Лигу чемпионов через чемпионат. Последние нестабильные сезоны "Ювентуса" помотали репутацию защитника и она была уже далеко не та, что в "золотые" сезоны при Аллегри. С другой стороны, даже кризисный "Турин" второй с конца по пропущенным голам, после чемпионского "Интера" в прошлом сезоне. Эта стабильность, в сравнении с проблемной атакой, позволила связке из 34-летнего Бонуччи и 37-летнего Кьеллини быть основной на минувшем Евро.

Любой центральный защитник раскрывается в паре и для Леонардо идеальным партнером оказался именно Джорджио. На Евро мы увидели невероятный не только оборонительный, но и созидательный перфоманс от Бонуччи, во многом благодаря надежной игре Кьелло. Леонардо третий после Инсинье и Берарди игрок по числу ключевых передач в составе сборной Италии на Евро(11) и входит в топ-20 на всем турнире. Он в лидерах по возвратам, подборам и отборам мяча – всем оборонительным метрикам. И к тому же самый возрастной автор гола в финале в истории Евро – 34 года и 71 день. Он провел надежный сзади и результативный впереди финал, став лучшим игроком матча, сместив Доннарумму. Выдающийся перфоманс.

Что позволяет ему в свои 34 быть феерить в сборной Италии? Антропометрия и великолепный пас. Бонуччи просто один из лучших в мире разыгрывающих центральных защитников, если не абсолютно лучший. Активные разговоры об этом экстраординарном качестве начались в 2016 году, когда Леонардо был чуть ли не ключевым плеймейкером в сборной Антонио Конте. Его блестящий пас на Джаккерини до сих пор один из главных хайлайтов того евро, после всего что связано со сборной Португалии и Франции. После матча он скажет: "Это был мой фирменный пас. Я всегда пробовал выполнять такие передачи, со временем стало получаться лучше. Я часто отдавал такие передачи в "Ювентусе", а теперь отдал и в сборной". Всё это подтвердилось и спустя 5 лет, когда он занял уже упомянутое место в топ-20 плеймейкеров Евро.

Природные данные не менее важный параметр для центрального защитника. Леонардо обладает отличной прыгучестью и ростом – 190 см, что позволяет не только регулярно "снимать верх" в своей штрафной, но и эффективно бороться в чужой, стабильно забивая около 3-х мячей за сезон в "Ювентусе".

Да, Бонуччи не очень силен в отборе один в один, но на Евро это компенсирует упомянутая связка с Кьеллини, а в клубе – со всё крепчающим Де Лигтом. Леонардо практически идеальный ведомый центральный защитник для современной футбольной команды.

Тем не менее, долгие годы Леонардо не замечали в упор, отдавая предпочтения Тиаго Силве, Пике и другим более распиаренным фуллбекам. Он всего раз попадал в символическую сборную от ФИФА – в 2017 году и в статусе игрока "Милана". Именно после того, как "Ювентус" во второй раз при Аллегри вышел в финал Лиги чемпионов, а на внутренней арене завоевал чемпионство. То попадание в символическую команду было вызвано накопительным эффектом: Леонардо провел 2 запоминающихся сезона подряд, но далеко не самых лучших даже по оценкам Whoscored. Он показывал свой лучший уровень ещё до Евро во Франции. Итальянец буквально за пару сезонов после трансфера из "Бари" в 2010 вырос в одного из самых стабильных центральных защитников мира..

Но так называемая "слава" пришла ненадолго. Ненужный уход в "Милан", а потом попытки сыграться в связке с Де Лигтом, после возвращения в "Юве". Голландец точно такого же типа защитник, как и Кьеллини, но на первых порах у него совсем не получалось в Турине. Дальше были невзрачные результаты клуба даже на внутренней арене и если бы не Евро, Бонуччи так и продолжил бы стареть в кризисном "Ювентусе", бесславно доигрывая контракт.

Манчини стал спасением, снова показав миру все сильные качества одного из лучших фуллбеков современности, несмотря на стремительно падающую цену по Transfermarkt. Характер и игровые качества – то, из чего куется успех футболиста. Нет сомнений, что не будь настолько яркого игрока в составе "Юве", не было бы команды, которая дважды выходила в финал ЛЧ и несколько лет держала в страхе всю Италию.

Альтернатива: Рубен Диаш

Год назад Пеп собрался и в январе переформатировал "Сити". Его ловкие тактические решения позволили первый раз в истории вывести "горожан" в финал Лиги чемпионов, а также добыть очередную победу в Премьер-лиге. Гвардиола играюче оперирует игроками и нельзя с точностью сказать, кто у него ключевой, но именно с приходом Рубена Диаша оборона "Манчестер Сити" получила тот необходимый баланс, который Пеп искал скупая всё, что дорого стоит и может сыграть центрального защитника.

Возможно только смазанное Евро с автоголом против сборной Германии и всего лишь 1/8 финала помешало Рубену попасть на место Леонардо. На клубном уровне португалец выступает с выдающейся уверенностью, но одной Премьер-лиги в год международных турниров недостаточно.