Моуриньо провел переговоры со сборной Нигерии

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью провел переговоры с Федерацией футбола Нигерии на счет работы со сборной страны. Об этом заявил президент эой структуры Амаджу Пинник:

"Мы говорили с тремя топ-тренерами. Жозе Пезейру, чье имя упоминалось, один из них. Я могу сказать, что он топ-тренер. Также мы говорили с Младеном Крстайичем. Но после наших переговоров он получил работу в Израиле, в "Маккаби" Тель-Авив.

Считаю, что мы делаем все возможное. Мы взаимодействуем с министерством спорта на всех уровнях. И, конечно, мы говорили с Моуринью. Не могу сказать, что мы не говорили с ними, потому что это было бы неправдой. Министр спорта тоже говорил с Моуринью, и в этом нет ничего плохого, - сказал Пинник.