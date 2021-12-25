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Моуриньо провел переговоры со сборной Нигерии
АПЛ и Ла Лига остались позади
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью провел переговоры с Федерацией футбола Нигерии на счет работы со сборной страны. Об этом заявил президент эой структуры Амаджу Пинник:
"Мы говорили с тремя топ-тренерами. Жозе Пезейру, чье имя упоминалось, один из них. Я могу сказать, что он топ-тренер. Также мы говорили с Младеном Крстайичем. Но после наших переговоров он получил работу в Израиле, в "Маккаби" Тель-Авив.
Считаю, что мы делаем все возможное. Мы взаимодействуем с министерством спорта на всех уровнях. И, конечно, мы говорили с Моуринью. Не могу сказать, что мы не говорили с ними, потому что это было бы неправдой. Министр спорта тоже говорил с Моуринью, и в этом нет ничего плохого, - сказал Пинник.
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