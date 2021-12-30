Много яркости, голов, меньше качества и стабильности. Итоги первого круга Серии А. Часть II

Во второй части итогов первого круга Серии А мы поговорим о командах, занявших места от шестого и ниже, а также выберем лучших игроков.

"Рома"

В статье о приходе Жозе Моуриньо в "Рому" освещались три главные задачи, поставленные перед ним. Привлечь внимание, болельщиков, спонсоров. Вернуть чувство собственного достоинство, прекратить насмешки над командой из-за неудач в Топ-матчах. И вернуть в Топ-4. С первой задачей португалец справился. Матчи "волков" в Риме в первом круге посещали более сорока тысяч болельщиков, а это второй показатель в лиге, внимание в соцсетях команда привлекает. Со второй - частично. Ну а с третьей - очевидно, нет.

"Рома" стала первой в сезоне, кто остановил "Наполи" (0:0). Также первой, кто разгромил "Аталанту" в Бергамо за 5.5 лет работы там Джан Пьеро Гасперини (4:1). Сами римляне победили в гостях в лиге Топ-команду лишь во второй раз за три года и девять месяцев. Причем первая победа за это время была одержана над совершенно немотивированным уже обеспечившим Скудетто "Ювентусом". Также можно отметить удачную игру дома против почти всех. По набору очков на своем стадионе они уступают лишь "Интеру".

Впрочем, на этом весь позитив заканчивается. В гостях до Бергамо команда играла откровенно плохо, проигрывала всем, кроме соперников из зоны вылета. Ее представителя нет среди 14-ти лучших бомбардиров лиги. Шесть голов от Тамми Абрахама, купленного за сорок миллионов, недостаточно. Обороны уровня Моуриньо не видно и близко. Проиграно дерби, а также позорно "Интеру" дома. А тренер постоянно жалуется на травмы, на арбитров, на собственных игроков, которых пачками ссылал на трибуны.

"Рома" то раскачивает лодку, то плывет по течению. Ничего нового, ничего особенного.

"Лацио" и "Фиорентина"

"Лацио" бегает больше всех в лиге, выиграл дерби, единственный, кто одолел "Интер". Дома он набрал столько же очков, сколько и "Рома". По забитым третий с 39-ю. Чиро Иммобиле - второй бомбардир лиги с 13-ю. Новые вингеры Педро, Дзакканьи и Фелипе Андерсон продуктивны, что особенно важно в свете перехода со схемы 3-5-2 на 4-3-3. Но в гостях команда играет еще хуже, чем ее соседи, была разгромлена там не только "Наполи", но и "Болоньей" и "Вероной". Пропустила меньше, чем лишь пять соперников в лиге (34).

Она уже закрывалась на базе, Маурицио Сарри также отправлял игроков на трибуны, ссорился с некоторыми. Сменил первого вратаря, что всегда признак крайнего недовольства обороной. Переход на Сарризм не складывается, понимания между игроками и тренером катастрофически не хватает. Причем все участники это признают. Сарри также говорит о вопиющей нестабильности между матчами, выключениях. О неспособности команды добывать "грязные" победы. Требует быть злее.

Как раз в двух из трех последних гостевых матчей прогресс был заметен. Удалось отыграть злее, жестче и победить. А в двух последних на всех полях удалось забить по три мяча. И победить без Иммобиле. Последнего не случалось в восьми предыдущих. Возможно, прорыв?

Проблемами римлян воспользовалась "Фиорентина". Скандальный переход Винченцо Итальяно летом оказался стоящим. Он сумел реорганизовать вообще-то сильный состав, придать ему достаточно стабильности и яркий рисунок игры. "Фиалки" переиграли "Аталанту" и "Милан", к концу круга избавились от неприятной гостевой серии. Помешали подняться выше неудачи в других матчах против грандов, когда играли очень хорошо, но уступали. И неожиданные провалы в гостях против двух новичков лиги.

Разумеется, особо отличается Душан Влахович. Начинал он сезон как раз менее ярко, чем о нем говорили, большей частью забивал с пенальти и не так много - против грандов. Но в последних 11-ти турах забил 12 мячей. В частности, дублем поразив "Милан". На его счету уже 16 мячей и он точно один из главных героев первого круга во всей лиге и главная цель грандов. Причем не только итальянских.

Середняки

По сравнению с предыдущим сезоном второй эшелон изменился почти полностью. Та же "Фиорентина" вернулась. "Эмполи" выдал невиданный для себя первый круг. Новичок лиги по пробегу второй, прессингует, играет ярко, вертикально. При этом особенно хорош в гостях, где победил "Ювентус" и "Наполи" со счетом 1:0. "Торино" хорош дома. По очкам - не хуже, чем римские команды. Иван Юрич придал ему жесткости, собранности, вывел оборону в Топ-4 лиги. В чем никто и не сомневался. Хорват умеет работать.

"Верона" без Юрича несколько сдала. Эусебио Ди Франческо и вовсе пришлось увольнять после трех туров. Игор Тудор начал блестяще, победив "Рому", "Лацио" и "Ювентус", "Эллас" забил 18 мячей в первых его шести матчах. Но к концу круга затормозил. "Сассуоло" также сдал без Роберто Де Дзерби. Удалось победить "Милан", "Ювентус" и "Лацио". Но очень много очков потеряны против слабых команд. Дебютант Серии А Алессио Дионизи даже признал, что "нероверди" легче против грандов. А так много очков не набрать.

"Болонья" выдала свой лучший первый круг за 27 лет и попала в Топ-10. Победила "Лацио" и "Рому", стала лишь одной из двух команд, не пропустивших от "Аталанты". До стабильности далеко, но команда Синиши Михайловича прогрессирует.

Аутсайдеры

"Сампдория" слишком низко упала с девятого места. При том, что сохранила состав. Хотя понять это можно. Клаудио Раньери ушел, Роберто Д'Аверса не того уровня. Денег нет, Массимо Ферреро потерял интерес, а к зиме даже попал в тюрьму и покинул пост президента. Громкая победа в дерби, ничьи с "Интером" и "Ромой" должны подбодрить "блучеркьяти", спасших своего тренера. "Удинезе" своего тренера не спас. Он выглядел боевитым с Лукой Готти, но никак не мог победить. Одна победа в 14-ти матчах - ужасная серия.

"Специя" спасла своего тренера в последний момент. СМИ уже сообщили, что Тьяго Мотту решили уволить, но в 19-ом туре он победил "Наполи" в гостях. Команда играет натужно, слабо, но борется, и в пяти очках над зоной вылета. Новичок "Венеция" также борется, да и выглядит живее, симпатичнее. А вот зона вылета слаба. "Дженоа" собирается устраивать кадровую революцию в январе, "Кальяри" уже объявил о такой, очень жестко критикуя игроков после двух 0:4 подряд. Обеим не помогла смена тренера. Стало еще хуже.

"Салернитана"? Ее проблемы легко читались. Даже антирекорд последних 17-ти лет по разнице мячей - минус 31. В Серии А нельзя владеть двумя клубами сразу, и Клаудио Лотито летом передал ее трасту. Без денег на трансферы и внимания. А теперь, если не найдут нового владельца до 31-го декабря, клуб исключат из Серии А. Какой уж тут футбол?

Сборная первого круга: Ханданович ("Интер"), Шкриньяр ("Интер"), Кулибали ("Наполи"), Де Лихт ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Аталанта"), Брозович ("Интер"), Барелла ("Интер"), Чалханоглу ("Интер"), Ди Лоренцо ("Наполи"), Влахович ("Фиорентина"), Симеоне ("Эллас Верона")

Запасные: Оспина ("Наполи"), Де Фрай ("Интер"), А. Бастони ("Интер"), Томори ("Милан"), Куадрадо ("Ювентус"), Тонали ("Милан"), Замбо Ангисса ("Наполи"), Пашалич ("Аталанта"), Иммобиле ("Лацио"), Педро ("Лацио"), Перишич ("Интер")

Прорывы круга: 1. "Фиорентина", 2. "Эмполи", 3. Давиде Дзаппакоста, 4. Джованни Симеоне, 5. "Торино"

Разочарования круга: 1. "Ювентус", 2. Жозе Моуриньо, 3. Маурицио Сарри, 4. "Кальяри", 5. "Дженоа"

Лучшие игроки круга: 1. Душан Влахович, 2. Хакан Чалханоглу, 3. Николо Барелла, 4. Милан Шкриньяр, 5. Калиду Кулибали

Лучшие тренеры круга: 1. Симоне Индзаги ("Интер"), 2. Винченцо Итальяно ("Фиорентина"), 3. Аурелио Андреаццоли ("Эмполи"), 4. Лучано Спаллетти ("Наполи"), 5. Стефано Пиоли ("Милан")

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П О 1 Інтер 19 14 4 1 46 2 Мілан 19 13 3 3 42 3 Наполі 19 12 3 4 39 4 Аталанта 19 11 5 3 38 5 Ювентус 19 10 4 5 34 6 Рома 19 10 2 7 32 7 Фіорентина 19 10 2 7 32 8 Лаціо 19 9 4 6 31 9 Емполі 19 8 3 8 27 10 Болонья 19 8 3 8 27 11 Торіно 19 7 4 8 25 12 Еллас Верона 19 6 6 7 24 13 Сассуоло 19 6 6 7 24 14 Удінезе 18 4 8 6 20 15 Сампдорія 19 5 5 9 20 16 Венеція 19 4 5 10 17 17 Спецiя 19 4 4 11 16 18 Дженоа 19 1 8 10 11 19 Кальярі 19 1 7 11 10 20 Салернітана 18 2 2 14 8

Фото - Ansa