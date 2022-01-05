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Сассуоло – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура Серии А

Италия
(1 голосов)

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Сассуоло – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 20-го тура чемпионата Италии между "Сассуоло" и "Дженоа".

Читайте такжеМиколенко: Когда Шевченко сказал "Сынок, мне не смешно", я очень испугался

Команда Андрея Николаевича Шевченко проведет первый матч в новом году. Битва за выживание у генуэзцев продолжается. Сейчас коллективу украинского специалиста необходимо добыть результат с крепким середняком первенства. Сумеет ли "Дженоа" оставить не у дел букмекеров и зацепиться за очки на выезде? Насколько футболистам помог перерыв? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 6 января – в 17:25 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Сассуоло Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
05.01.2022 в 12:03
Сассуоло на ходу, утрамбуют Дженоа 100%
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