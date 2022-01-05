Сассуоло – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура Серии А

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 20-го тура чемпионата Италии между "Сассуоло" и "Дженоа".

Команда Андрея Николаевича Шевченко проведет первый матч в новом году. Битва за выживание у генуэзцев продолжается. Сейчас коллективу украинского специалиста необходимо добыть результат с крепким середняком первенства. Сумеет ли "Дженоа" оставить не у дел букмекеров и зацепиться за очки на выезде? Насколько футболистам помог перерыв? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 6 января – в 17:25 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко