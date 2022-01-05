Капелло: Футболисты без вакцинации вредят обществу, им нужно урезать зарплату

Бывший главный тренер "Милана", мадридского "Реала" и сборной Англии Фабио Капелло выступил за обязательную вакцинацию итальянских футболистов.

"Если полицейские обязаны вакцинироваться, тогда почему футболисты должны быть исключением? Отказ от вакцины – это эгоизм. Футболисты без вакцинации вредят обществу, им нужно урезать зарплату.