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Капелло: Футболисты без вакцинации вредят обществу, им нужно урезать зарплату

Италия
(2 голосов)

Дон Фабио выдвинул интересную идею

Капелло: Футболисты без вакцинации вредят обществу, им нужно урезать зарплату

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Бывший главный тренер "Милана", мадридского "Реала" и сборной Англии Фабио Капелло выступил за обязательную вакцинацию итальянских футболистов.

"Если полицейские обязаны вакцинироваться, тогда почему футболисты должны быть исключением? Отказ от вакцины – это эгоизм. Футболисты без вакцинации вредят обществу, им нужно урезать зарплату.

Я сомневаюсь, что Серию А остановят. Привитые футболисты быстрее восстанавливаются после заболевания", – заявил итальянский специалист в интервью для Football Italia.

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В статье: Фабио Капелло
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
05.01.2022 в 19:09
Почему вакцинирование футболисты продолжают болеть?Что это за прививка такая?Сколько раз надо уколоть ?5 или 10?Должно быть 1 раз укололи и забыли.Все остальное разводняк
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