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Капелло: Футболисты без вакцинации вредят обществу, им нужно урезать зарплату
Дон Фабио выдвинул интересную идею
Бывший главный тренер "Милана", мадридского "Реала" и сборной Англии Фабио Капелло выступил за обязательную вакцинацию итальянских футболистов.
"Если полицейские обязаны вакцинироваться, тогда почему футболисты должны быть исключением? Отказ от вакцины – это эгоизм. Футболисты без вакцинации вредят обществу, им нужно урезать зарплату.
Я сомневаюсь, что
Серию Аостановят. Привитые футболисты быстрее восстанавливаются после заболевания", – заявил итальянский специалист в интервью для Football Italia.
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